Além da Globo, onde vai passar a Copa do Mundo Feminina 2023

O maior evento de futebol feminino do planeta vi começar. A partir de 20 de julho, quinta-feira, a Copa do Mundo Feminina reunirá os maiores nomes da modalidade em busca da tão desejada taça dourada. Mas como assistir os jogos na televisão e na internet? Confira a programação e todos os detalhes.

A Copa do Mundo Feminina de futebol será transmitida na Globo e Sportv para todo o país. Mas como assistir em cada uma das opções?

Como assistir a Copa do Mundo Feminina na Globo

Dona dos direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina, a Rede Globo vai exibir sete jogos na TV aberta: os três do Brasil na fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final. A emissora promete uma programação especial voltada para o torneio na TV aberta. Renata Silveira e Luis Roberto vão se revezar no comando das transmissões com os comentaristas Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

Os repórteres Marcelo Courrege, Denise Thomaz Bastos e Gabriela Moreira ficam encarregados de compartilharem durante a programação notícias sobre a Seleção Brasileira, assim como a apresentadora Bárbara Coelho e a comentarista Renata Mendonça.

É possível assistir ao vivo e de graça em qualquer lugar do Brasil.

Sportv - assistir a Copa do Mundo Feminina

O Sportv, canal disponível em operadoras de televisão por assinatura, transmitirá 34 partidas da Copa do Mundo de futebol feminino. Aqui, Luiz Carlos Jr. vai narrar os jogos do Brasil ao lado da comentarista Alline Calandrini.

Além disso, também fazem parte do grupo escolhido para as transmissões os narradores Natália Lara, Daniel Pereira e Isabelly Morais, além dos comentaristas Pedrinho, Richarlyson, Paulo Nunes, Ledio Carmona e Carlos Eduardo Lino. As ex-jogadoras Formiga e Érika Cristina também farão parte da programação.

A transmissão será para todo o país ao vivo.

GE - assistir a Copa do Mundo Feminina

O portal GE é uma maneira simples e rápida de assistir a Copa do Mundo de futebol feminino. O site disponibilizará a transmissão de ambos os canais, Globo e Sportv, de graça e para os assinantes respectivamente.

Os jogos do Brasil poderão ser assistidos de graça. Já os outros embates estarão disponíveis só para quem é assinante da TV paga e tem o canal na programação.

Assistir jogo do Brasil no CazéTV

O CazéTV, canal disponível no Youtube, vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo Feminina. Além do influenciador Casimiro, as transmissões contarão com a presença de Luís Felipe Freitas, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Milene Domingues e convidados especiais.

O torcedor pode assistir tanto no site (www.youtube.com/@cazetv) como no aplicativo do Youtube para dispositivos móveis.

Casimiro Miguel, 29 anos, é um jornalista e influenciador digital. O jovem começou a trabalhar no Esporte Interativo, hoje TNT Sports, falando sobre esportes e games. Ele cursou jornalismo em uma faculdade particular do Rio de Janeiro, na zona sul, onde nasceu. Em 2020, durante a pandemia, Casimiro decidiu abrir o seu canal na Twitch para fazer lives todos os dias.

Com o seu carisma e a facilidade para interagir com o público, Casimiro explodiu na internet. Nas lives, reagia sobre vídeos e programas de televisão, contava sobre o seu dia a dia e discutia futebol, já que é torcedor do Vasco. Hoje, Casimiro tem a sua própria TV onde realiza coberturas de futebol e outros esportes.

Globoplay - Copa do Mundo Feminina

A plataforma de streaming Globoplay também terá o seu papel fundamental na Copa do Mundo. O serviço mostra todos os jogos exibidos pela TV Globo e Sportv em simulcast, ou seja, ao vivo e com imagens.

É possível assistir a programação do canal aberto na plataforma de graça, sem precisar ser assinante. Já assinantes tem o direito de acompanhar o Sportv, além de uma área específica da Copa do Mundo Feminina, com ofertas das cerimônias, jogos do Brasil e íntegra dos melhores momentos.

FIFA+

Assim como foi na Copa do Mundo de futebol masculino em 2022, a FIFA também disponibiliza o sinal de todos os jogos do Mundial feminino no site (www.fifa.com). É de graça, basta se cadastrar no portal com email, senha e o nome completo.

Depois de se cadastrar, é possível escolher no menu qual partida quer acompanhar. Além do computador, também dá para ver no aplicativo FIFA+ de graça.

