Que dia o Brasil vai jogar na Copa do Mundo Feminina 2023

O torcedor está contando os dias, as horas e os minutos para ver a Seleção Brasileira em campo na Copa do Mundo Feminina. Com a seis vezes melhor do mundo Marta em campo, o Brasil vai buscar o seu primeiro título da competição. Saiba quando é a estreia do elenco, quem vai jogar e como assistir ao vivo.

Saiba quem são as maiores campeãs do futebol feminino

Jogos do Brasil na 1ª fase da Copa do Mundo Feminina 2023

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo Feminina na segunda-feira, 24 de julho, contra o Panamá pela primeira rodada no Estádio Hindmarsh, na Austrália. A bola vai rolar às 08h, horário de Brasília.

As jogadoras de Pia Sundhage estão no grupo F com Panamá, Jamaica e França Serão três rodadas onde as seleções jogam entre si em turno único. As duas melhores avançam para as oitavas de final, seguindo para as quartas, semifinal e a final.

Além de Marta, as atletas Debinha, Bia Zaneratto e Luana também estão na convocação da Seleção Feminina Brasileira.

Confira o calendário completo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Brasil x Panamá - 1ª rodada grupo F

Segunda-feira, 24/07 às 08h (Horário de Brasília)

Estádio Hindmarsh, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv e CazéTV

Brasil x França - 2ª rodada grupo F

Sábado, 29/07 às 07h (Horário de Brasília)

Estádio Brisbane, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv e CazéTV

Brasil x Jamaica na Copa do Mundo Feminina - 3ª rodada grupo F

Quarta-feira, 02/08 às 07h (Horário de Brasília)

Estádio Melbourne, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv e CazéTV

Seleções da Copa do Mundo de Futebol feminino

Trinta e duas seleções vão disputar a Copa do Mundo de futebol feminino em 2023 na Austrália e Nova Zelândia. As duas equipes, inclusive, ganham a vaga direta por sediarem a edição do torneio.

Esta é a primeira vez que 32 equipes de futebol feminino jogam o Mundial. Na América do Sul integram o quadro de participantes Brasil, Argentina e Colômbia. Por outro lado, Portugal, Haiti e Panamá garantiram a classificação através dos playoffs na repescagem.

Na AFC, Ásia, representam a China, Coreia do Sul, Japão, Filipinas e Vietña. Representam a Europa a Espanha, França, Suécia, Dinamarca, Noruega, Alemanha, Inglaterra, Itália, Holanda, Irlanda e Suíça.

Pela CAF, África, estão Zâmbia, Marrocos, Nigéria e África do Sul. Para fechar, estão na CONCACAF os Estados Unidos, Costa Rica, Canadá e Jamaica.

Programação da Copa do Mundo feminina

Dezesseis equipes se classificam para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Os dois primeiros de cada um dos oito grupos carimba o passaporte para jogar o mata-mata, enquanto os outros são eliminados.

As oitavas de final serão disputadas em quatro dias na primeira semana de agosto. Todas as partidas são únicas, ou seja, quem perder está eliminado.

Em caso de empate, a prorrogação terá início e, caso a igualdade persista, a cobrança de pênaltis define o vencedor.

OITAVAS DE FINAL: dias 05, 06, 07 e 08 de agosto

QUARTAS DE FINAL: dias 10, 11 e 12 de agosto

SEMIFINAL: dias 15 e 16 de agosto

TERCEIRO LUGAR: sábado, 19 de agosto

FINAL DA COPA DO MUNDO FEMININA: domingo, 20 de agosto

Quantos jogos a Globo vai transmitir na Copa do Mundo?

A Globo vai transmitir sete jogos da Copa do Mundo Feminina na TV aberta. Serão os três jogos do Brasil na fase de grupos, um das oitavas de final, outro das quartas, semifinal e a final. A emissora garantiu que vai manter a programação mesmo se a Seleção for eliminada.

Os jogos serão exibidos na faixa da manhã e madrugada. A Austrália está 13 horas à frente de Brasília, enquanto a Nova Zelândia permanece 15 horas à frente da capital federal.

A final está marcada para 20 de agosto, às 07h, horário de Brasília. Mesmo se o Brasil não se classificar, a emissora vai transmitir a decisão. Renata Silveira e Luis Roberto vão se revezar no comando da narração ao lado dos comentaristas Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

>> Vai ser ponto facultativo na Copa do Mundo feminina 2023?