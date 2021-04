Alemanha em Eliminatórias da Copa: confira o histórico da equipe

Quatro vezes campeã da Copa do Mundo, a Seleção da Alemanha apresenta não só um belo desempenho durante a competição mundial, mas também é favorita no quesito Eliminatórias. O torneio reúne dezenas de equipes do continente europeu em busca de uma simples vaga direta no evento mais esperado do futebol. Então, confira o histórico da Alemanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Histórico da Alemanha em Eliminatórias da Copa da UEFA

Desde 1933, a primeira fase criada pela UEFA para definir quais Seleções da Europa jogariam a Copa do Mundo de 1934 na Itália, a Alemanha integra a lista de participantes das Eliminatórias da Europa.

De acordo com os números oficiais publicados no site Ogol, em 96 jogos disputados em todas as edições, os alemães venceram 76 vezes tanto em casa quanto fora. No quesito empates, obtém 18 no total.

Entretanto, assim como mostra o site de estatísticas, foram somente duas derrotas em todo o percurso alemão. A primeira em 1985 contra Portugal por 1 a 0, e a segunda em 2001 contra a Inglaterra em 5 a 1 no placar.

Como está a Alemanha nas Eliminatórias da Copa de 2022?

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na Europa deram o pontapé inicial em março de 2021. Ocupando o grupo J, a Seleção da Alemanha disputa a primeira posição com a Armênia, contabilizando seis pontos. Dessa maneira, precisa vencer e torcer por derrotas da oponente se quiser garantir o topo da classificação.

A Alemanha ainda tem pela frente na fase de grupos a Macedônia do Norte em casa, Liechtenstein fora, Armênia em casa, Islândia fora de casa, Romênia em casa, Macedônia do Norte fora, Liechtenstein em casa e Armênia fora.

