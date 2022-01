América-RN x Santa Cruz de Natal: onde assistir e horário do jogo – 12/01

Pela segunda rodada na primeira fase do Campeonato Potiguar, as equipes de América-RN x Santa Cruz de Natal entram em campo nesta quarta-feira, 12/01, com a bola rolando às 15h (horário de Brasília), na Arena América. Com transmissão do de hoje, saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo do América-RN x Santa Cruz de Natal: O Youtube da TV FNF Oficial, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Potiguar ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Desembargador José Vasconcelos da Rocha, cidade de Parnamirim

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

O América-RN estreou com derrota na primeira rodada do Campeonato Potiguar. Na primeira rodada, perdeu para o Potyguar. Agora, nesta segunda rodada ainda na primeira fase, o elenco espera encontrar o caminho para a vitória e, dessa maneira, subir na tabela.

Enquanto isso, o Santa Cruz de Natal aparece em sétimo lugar no Campeonato Potiguar depois de perder para o Potiguar de Mossoró logo na primeira rodada da primeira fase. Por isso, deve entrar em campo nesta quarta com os seus melhores jogadores dispostos a tomar os três pontos em seu favor.

Escalações de América-RN e Santa Cruz de Natal:

O confronto desta quarta promete ser completamente equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque e pressionando o adversário.

América-RN: Samuel Pires; Felipinho, Jean Pierre, Alexandre, Araújo; Leozinho, Téssio, Alef, Elvinho; Zé Eduardo, Mayco Félix

Santa Cruz de Natal: Artur Carlos; Marcos Antônio, Flávio Nunes; Dayvidson, Allyson, Matheus Ferreira, Matheus Vinicius, Marcos Gabriel; Everaldo, Gustavo Oliveira, Wesley Lima

