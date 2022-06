Andorra x Moldávia: saiba onde assistir hoje, horário e escalações (06/06)

Buscando a liderança do seu grupo na liga D pela Liga das Nações, a Moldávia enfrenta a seleção da Andorra na tarde desta segunda-feira, 6 de junho, no Estádio Nacional de Andorra, em Andorra la Vella. Com a bola rolando a partir das 15h45 (horário de Brasília), confira onde assistir Andorra x Moldávia ao vivo hoje.

Onde assistir Andorra x Moldávia hoje?

A partida entre Andorra x Moldávia hoje será transmitida ao vivo pelo Star +, serviço de streaming.

Sem exibição pela TV, o torcedor terá de acompanhar a partida da Liga das Nações somente pelo streaming se for assinante, disponível em todos os estados do Brasil.

Por valores diferentes, a plataforma pode ser acessada pelo celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV se conectada pela internet.

Informações do jogo Andorra x Moldávia hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Andorra, em Andorra la Vella, em Andorra

Arbitragem: Lionel Tschudi

Onde assistir: Star +

Andorra e Moldávia na Liga das Nações

Disputando a última divisão da Liga das Nações, a equipe da Andorra estreou com derrota para a Letônia na última sexta-feira, ocupando a lanterna do seu grupo na competição. Por isso, vê a partida desta segunda-feira como muito importante se quiser brigar pela vaga na próxima liga.

Do outro lado, a Moldávia se deu muito bem na primeira rodada ao vencer a seleção de Liechtenstein fora de sua casa. Agora, ocupando a segunda posição com 3 pontos, espera conquistar o segundo triunfo nesta segunda-feira e contar com um tropeço da Letônia para assumir a liderança.

Escalação da Andorra: Josep Gómes; García, Alavedra, Christian García, Llovera, Rubio; Joan Cervós, Marc Vales, Marc Rébes; Jordi Aláez e Albert Rosas. Técnico: Koldo

Escalação da Moldávia: Dorian Railean; Posmac, Bolohan, Igor Armas; Revenco, Ratã, Mihail Platica, Oleg; Victor Stina, Ion e Marius. Técnico: Serghei Clescenco

Palpite Andorra x Moldávia

Enquanto a Moldávia venceu a última rodada que disputou e a seleção de Andorra perdeu, são os visitantes quem possuem a pequena vantagem no confronto desta segunda-feira.

Mesmo fora de casa, a equipe da Moldávia promete entrar em campo com confiança e bom desempenho, pronta para conquistar os três pontos e, dessa maneira, assumir a liderança do grupo na Liga D.

A última vez que as seleções se enfrentaram dentro de campo aconteceu em 11 de outubro de 2019, em jogo válido pela primeira fase das Eliminatórias da Eurocopa.

O placar final foi de 1 x 0 para a Andorra, que garantiu os três pontos com gol de Marc Vales.