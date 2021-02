Apesar de 0 a 0 com a Inter de Milão, Juventus vai à final da Copa da Itália

A Juventus é a primeira finalista da Copa da Itália. Nesta terça (09), a Juve empatou sem gols com a Inter de Milão no Juventus Stadium. No jogo de ida, a equipe comandada por Pirlo venceu por 2 a 1 e por isso tinha a vantagem em seu favor. Agora, espera o resultado entre Atalanta e Napoli para conhecer o seu oponente na grande final. Então, veja como foi a partida.

Ademais, a final da Copa da Itália acontece no dia 19 de maio de 2021, no Giuseppe Meazza, em partida única.

Juventus e Inter de Milão na Copa da Itália

Mesmo jogando fora de casa, a equipe da Inter começou melhor a primeira etapa buscando reverter o placar com Lukaku, Eriksen, Lautaro e Brozovic. A Juventus, com a vantagem do primeiro jogo, pouco trabalhou para chegar até a área do adversário. A melhor oportunidade da Inter veio aos 28 com Lautaro dentro da área aproveitando a sobra de Eriksen. Minutos depois, Lukaku também chegou bem, mas o bandeirinha assinalou impedimento no mesmo momento.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Do outro lado, a Velha Senhora apareceu somente nos minutos finais. Kulusevski e Cristiano Ronaldo tentaram aos 37, mas sem sucesso, além de cobrança de falta de Cristiano jogando na barreira. Mais uma vez, o português chegou com perigo aos 43, mas o goleiro Handanovic defendeu com os pés.

A segunda etapa foi mais equilibrada, com ambos os times apresentando boas chances. Do lado azul, Hakimi assustou Buffon no início, depois Darmian mandou a bola longe, mas o bandeira também assinalou impedimento.

Para a Juventus, Cristiano foi o melhor em campo. Primeiro, o português finalizou para fora em contra-ataque da Juve. Aos 20, Cristiano novamente apareceu, sendo essa a melhor chance do time de Turim, batendo em cima do goleiro. Quatro minutos depois, o português mais uma vez levou perigo em belo chute com defesa de Handanovic.

Pressionando nos minutos finais, a Inter foi para cima

Escalações:

Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Cuadrado, Bernardeschi, Bentacur, Rabiot; Cristiano Ronaldo, Kulusevski.

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Darmian, Eriksen, Brozovic, Barella; Lukaku, Martinez.

Juventus busca a sua 14ª taça da Copa da Itália

Depois de alcançar a final na temporada passada contra o Napoli, a equipe da Juve chega novamente em uma final da Copa da Itália buscando o décimo quarto título da história do clube.

A última vez que levantou a taça foi durante a temporada 2017/18 contra o Milan, jogando no Estádio Olímpico de Roma no dia 9 de maio em 2018.

Próximo compromisso de Juventus e Inter de Milão

Ademais, ambas as equipes entram em campo neste fim de semana pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. No sábado (13), a Juventus enfrenta o Napoli, às 14h. Enquanto isso, a Inter de Milão recebe a Lazio no domingo (14), a partir das 16h45.

+ Cristiano Ronaldo x Neymar: quem é o melhor? veja os números