Arminia x Wolfsburg: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão (19/02)

Abrindo a 22ª rodada do Campeonato Alemão, Arminia e Wolfsburg se enfrentam nesta sexta-feira (19) a partir das 16h30 (horário de Brasília), na Schüco Arena. Se vencer, equipe dos Lobos dorme em terceiro lugar. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Arminia x Wolfsburg: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Possíveis escalações

Possível Arminia: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen; Kunze, Prietl; Doan, Vlap, Voglsammer, Klos.

Possível Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold, Baku, Gerhardt, Steffen; Weghorst.

Como vem as equipes para o jogo?

Lutando para escapar da zona de rebaixamento, o Arminia aparece em 16º com dezoito pontos. Portanto se ter a vitória hoje, pula uma posição e deixa a degola. Assim, para o confronto desta sexta, não tem somente Soukou.

Por outro lado, o Wolfsburg pode dormir em terceiro lugar se garantir os três pontos, desbancando o Frankfurt com quarenta e dois pontos. Então, o time dos Lobos não possui nenhum desfalque no elenco.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Alemão

Além do jogo entre Arminia x Wolfsburg, a 22ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique – Sábado – 11h30

Colônia x Stuttgart – Sábado – 11h30

Borussia Mönchengladbach x Mainz – Sábado – 11h30

Freiburg x Union Berlin – Sábado – 11h30

Schalke 04 x Borussia Dortmund – Sábado – 14h30

Augsburg x Bayer Leverkusen – Domingo – 09h30

Hertha Berlin x RB Leipzig – Domingo – 11h30

Hoffenheim x Werder Bremen – Domingo – 14h

Últimos jogos de Arminia e Wolfsburg

Na última rodada, 21ª do Campeonato Alemão, o Arminia arrancou um empate de 3 a 3 contra o líder e atual campeão do Mundial de Clubes da FIFA, o Bayern de Munique, na Allianz Arena.

Enquanto isso, o Wolfsburg ficou no zero a zero contra o Borussia Mönchengladbach.

