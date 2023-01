Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Botafogo SP e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira

Assistir Botafogo SP x jogo do Palmeiras hoje no Paulistão (19/01/23)

Depois de empatar na estreia, o Palmeiras volta a jogar o Campeonato Paulista nesta quinta-feira. Desta vez, o encontro será pela segunda rodada contra o Botafogo SP às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Palmeiras hoje vai acontecer no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Saiba onde assistir ao confronto ao vivo.

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras hoje terá transmissão da TNT às 21h30, horário de Brasília.

Sem transmissão na TV aberta para a infelicidade do torcedor palmeirense, somente o canal da TNT é que vai transmitir o duelo nesta quinta-feira para todo o Brasil.

O canal está disponível na programação de operadoras de TV por assinatura.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem se atentar ao fuso horário, já que a transmissão da partida vai começar às 20h30.

Como assistir jogo do Palmeiras hoje online

Para assistir o jogo do Palmeiras hoje online é só sintonizar o HBO Max.

A plataforma está disponível para assinantes no site ou aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet ou smartv, se o aparelho for compatível.

Os pacotes vão de R$ 14,16 até R$ 239,90, por diferentes opções na plataforma com filmes, séries e desenhos inclusos.

LEIA TAMBÉM: Bar do Zeca Pagodinho na Arena Corinthians: como funciona e quais os preços?

Botafogo SP x Palmeiras

Mesmo fora de casa, o Botafogo estreou com vitória diante da Portuguesa por 2 a 0. O resultado colocou a equipe de Ribeirão Preto em segundo lugar no grupo A com três pontos, atrás somente do Bragantino. Se vencer nesta quinta-feira, o time pode assumir a liderança da competição e ganhar a vantagem.

Do outro lado, o Palmeiras empatou com o São Bento dentro de casa, mesmo com o Allianz Parque lotado com torcedores alviverdes. O resultado deixou o clube em terceiro lugar no grupo D durante a primeira fase com apenas um ponto. O time de Abel Ferreira deve vir completo para buscar a primeira vitória na temporada hoje.

Grupo do Verdão no Paulistão

O Palmeiras é o terceiro colocado do grupo D ao lado de São Bernardo, Santo André e Portuguesa. Mas como o time alviverde tem um jogo a menos, tudo pode mudar até o fim desta quinta-feira.

De acordo com o regulamento do Paulistão, as quatro equipes do mesmo grupo não podem se enfrentar na primeira fase da competição, ou seja, jogam as doze rodadas contra os outros participantes dos grupos.

GRUPO D

1 São Bernardo - 4 pontos

2 Santo André - 3 pontos

3 Palmeiras - 1 ponto

4 Portuguesa - 1 ponto

Árbitro do jogo de hoje

Quem vai apitar o jogo do Palmeiras hoje contra o Botafogo vai ser Luiz Flávio de Oliveira.

Nesta quinta-feira, os assistentes da partida vão ser Danilo Ricardo Simon e Daniel Luis Marques, enquanto o quarto árbitro será Lucas Canetto.

No Var, os responsáveis vão ser Thiago Duarte Peixoto e Alberto Poletto.

