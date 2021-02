Palmeiras não tem Mundial? Entenda a origem da dúvida

“O Palmeiras não tem Mundial”. O torcedor palmeirense já deve ter ouvido centena de vezes essa famosa expressão, usada por seus rivais. A frase já virou até música para zombar dos Alviverdes. No entanto, para os mais históricos, o clube possui uma conquista de Mundial e ela aconteceu em 1951. Mas, e agora, o Palmeiras tem ou não tem Mundial?

Copa Internacional de Clubes de 1951

Um ano após a Seleção Brasileira perder a final da Copa do Mundo de 1950, em seu próprio país, a Confederação Brasileira e Desportos resolveu organizar o Torneio Internacional de Clubes Campeões de 1951. Com o aval da FIFA, Vasco, Nacional-URU, Juventus-ITA, Estrela Vermelha-SER, Nice-FRA, Austria Viena-AUS e Sporting-POR toparam participar da competição, que foi dividida em dois grupos. Um com sede no Rio de Janeiro e outro em São Paulo.

No grupo carioca, Vasco e Austria Viena se classificaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Já na chave paulista, Juventus e Palmeiras avançaram no torneio, com os italianos liderando o grupo e o Verdão na segunda posição.

Com as quatro equipes classificadas, ocorreram então os duelos de semifinais: Palmeiras encarou o Vasco e Juventus enfrentou os austríacos, que na época, pertenciam a Iugoslávia. No confronto entre brasileiros, vitória do Alviverde no primeiro jogo por 2 a 1 e empate na volta, colocaram a equipe na grande decisão. Do outro lado, os italianos empataram em 3 a 3 e depois venceram por 3 a 1, então também se garantiram na final.

Com o título, Palmeiras tem ou não Mundial?

No dia 18 de julho de 1951, Palmeiras e Juventus se enfrentaram no Maracanã. Com vitória no primeiro duelo, por 1 a 0, e empate no segundo jogo em 2 a 2, o Alviverde então faturou o título do Torneio Internacional de Clubes. Embora os rivais digam que o Palmeiras não tem Mundial, a torcida palmeirense comemorou muito o título na época.

A polêmica se estende até os dias atuais. Para o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, o título de 1951 pode e deve ser considerado um título mundial. No entanto, desde a saída do suíço, a entidade reconhece apenas os títulos conquistados a partir de 1960, como oficiais.

Palmeiras terá oportunidade de acabar com as brincadeiras

As brincadeiras de que o Palmeiras não tem Mundial se intensificaram a partir de 2012, quando seu maior rival, o Corinthians, conquistou seu segundo título. Embora tenha vencido o torneio em 2000, muitos torcedores contestam o caneco do clube, por não terem vencido a Libertadores.

No entanto, o clube alviverde pode acabar com as falas dos rivais de que: o Palmeiras não tem Mundial. Isso porque a equipe venceu a Libertadores e garantiu vaga na competição intercontinental. No domingo (7), o time de Abel Ferreira encara o vencedor de Tigres x Ulsan Hyundai. Caso avance, o clube chega à final da competição e terá pela frente o Bayern de Munique ou o vencedor do duelo entre Al-Duhail e Al-Ahly. Será que o Palmeiras, finalmente, conquista o Mundial de Clubes?