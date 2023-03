Assistir jogo do Inter x Esportivo hoje ao vivo no Gauchão (11/03/2023)

Assistir jogo do Inter x Esportivo hoje ao vivo no Gauchão (11/03/2023)

Já classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho, o Internacional entra em campo neste sábado, 11 de março, para garantir a liderança na classificação. Com início às 16h30 (Horário de Brasília), o jogo do Inter contra o Esportivo será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Enquanto o Inter se mantém na vice-liderança com 19 pontos, o Esportivo precisa da vitória para escapar da penúltima colocação na zona de rebaixamento.

Transmissão jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter e Esportivo hoje tem transmissão do Premiere ao vivo neste sábado para todo o Brasil. Sem transmissão na TV aberta, o torcedor só pode assistir nas operadoras por assinatura o embate do Campeonato Gaúcho.

Como a Rede Globo optou por não exibir o jogo do Inter e Esportivo neste sábado, só dá para curtir a última rodada no pay-per-view, disponível em operadoras de TV por assinatura. Porém, o torcedor deve desembolsar o valor extra para comprar o pacote de canais.

Caso seja assinante GloboPlay, dá para sintonizar o streaming e ver as imagens na plataforma.

Jogos das quartas de final do Paulistão 2023

Escalações do Inter x Esportivo

Confira como devem entrar em campo as equipes neste sábado.

Escalação do jogo do Internacional: Keiller;

Bustos,

Vitão,

Mercado,

Renê;

Johnny,

Baralhas,

De Pena,

Alan Patrick;

Wanderson,

Pedro Henrique.

Escalação do jogo do Esportivo: Rafael Copetti;

Márcio Lima,

Cleyton,

Jean Pablo,

João Gabriel,

Hippólito;

Fabrício Lusa,

Vinícius Kiss,

Richard;

Xandy,

Roger Bastos.

Classificação do Campeonato Gaúcho

Doze times jogam a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Os quatro primeiros avançam para a semifinal, enquanto os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão.

No momento, Grêmio e Internacional já estão classificados para a semifinal, enquanto o Ypiranga, Caxias e Juventude brigam pelas últimas duas vagas. Na parte de baixo, o Aimoré, Esportivo e São Luiz correm contra o tempo para fugir do rebaixamento.

1 Grêmio - 28 pontos

2 Internacional - 18 pontos

3 Ypiranga - 17 pontos

4 Caxias- 17 pontos

5 Juventude - 14 pontos

6 Brasil de Pelotas - 13 pontos

7 São José - 13 pontos

8 Novo Hamburgo - 11 pontos

9 Avenida - 10 pontos

10 São Luiz - 7 pontos

11 Esportivo - 6 pontos

12 Aimoré - 4 pontos

