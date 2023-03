Oito equipes disputam as quartas de final do Campeonato Paulista na temporada

Quartas de final do Paulistão 2023: veja os jogos definidos e as datas

Estão definidos os jogos das quartas de final do Paulistão 2023, onde oito equipes garantiram a classificação para a primeira etapa do mata-mata no estadual mais difícil e disputado de todo o Brasil.

Quatro jogos serão realizados nas quartas de final do Campeonato Paulista. Corinthians, São Paulo e Palmeiras são os favoritos na briga pelo título da temporada, enquanto São Bernardo e RB Bragantino correm por fora. O Santos ficou fora da classificação, mas escapou do rebaixamento.

Os jogos serão realizados no mesmo dia, mas em horários alternados. A Federação Paulista de Futebol (FPF) deve confirmar todas as informações das quartas assim que a última rodada terminar.

As quartas são disputadas em partida única. Os times da da esquerda no caso os líderes dos grupos, garantem a vantagem de jogar em casa.

Jogos das quartas de final do Paulistão 2023 definidos

Confira os jogos das quartas de final e saiba quem enfrenta quem no Paulistão.

RB Bragantino x Botafogo SP

Data: Domingo, 12/03 com horário a ser definido

Local: Estádio Nabi Abi Chedid

São Paulo x Água Santa

Data: Domingo, 12/03 com horário a ser definido

Local: Estádio Morumbi

Corinthians x Ituano

Data: Domingo, 12/03 com horário a ser definido

Local: Neo Química Arena

Palmeiras x São Bernardo

Data: Domingo, 12/03 com horário a ser definido

Local: Allianz Parque

* Times da esquerda jogam em casa.

Data das quartas de final do Paulistão

De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), as quartas de final serão disputadas em 12 de março, domingo, com horário e local a serem definidos pela entidade. As datas, entretanto, podem sofrer alterações por pedidos da Polícia Militar ou até as redes de TV.

Paulistão: Onde assistir o Campeonato Paulista 2023

Como ficou a classificação geral do Campeonato Paulista?

Com o fim das doze rodadas na fase de grupos do Campeonato Paulista, a classificação geral foi definida.

É importante lembrar que o time de melhor campanha sempre tem vantagem no mata-mata. Na semifinal, o time joga contra a pior campanha em casa, além de fazer a volta da final em seu estádio.

Os dois últimos na classificação geral são rebaixados para a segunda divisão paulista.

1 Palmeiras - 28 pontos

2 São Bernardo - 26 pontos

3 São Paulo - 23 pontos

4 Água Santa - 23 pontos

5 Corinthians - 22 pontos

6 RB Bragantino - 20 pontos

7 Mirassol - 15 pontos

8 Guarani - 14 pontos

9 Botafogo SP - 14 pontos

10 Santo André - 14 pontos

11 Santos - 14 pontos

12 Ituano - 12 pontos

13 Inter de Limeira - 11 pontos

14 Portuguesa - 10 pontos

15 São Bento - 10 pontos

16 Ferroviária - 9 pontos

