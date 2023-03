Campeonato Carioca 2023: veja quem foi rebaixado para a segunda divisão

Com o fim da primeira fase no Campeonato Carioca, uma equipe é rebaixada para a segunda divisão. O último colocado da classificação tem a infelicidade de jogar a divisão inferior na temporada, tendo que disputar o acesso para retornar à elite do futebol carioca. Confira os detalhes do rebaixamento e saiba quem pode subir.

Resende é rebaixado no Campeonato Carioca 2023

Ao perder para o Audax na última rodada da Taça Guanabara, o Resende está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca. O time não conseguiu a pontuação necessária para escapar da última posição da temporada, com 4 pontos somados em um vitória, um empate e nove derrotas.

O time do Resende cai para a segunda divisão do Campeonato Carioca depois de ficar 15 anos na elite carioca.

Nas duas últimas rodadas, Boavista e Resende disputaram ponto por ponto na briga contra o rebaixamento. O time de Saquarema era cotado como o último colocado desde o início da temporada, mas surpreendeu na reta final ao reagir em campo e empatar com o Volta Redonda.

Já o Resende decepcionou e foi parar na parte de baixo da tabela com uma vitória.

1 Fluminense - 25 pontos

2 Flamengo - 23 pontos

3 Volta Redonda - 20 pontos

4 Vasco - 20 pontos

5 Botafogo - 19 pontos

6 Audax - 16 pontos

7 Portuguesa - 13 pontos

8 Bangu - 12 pontos

9 Nova Iguaçu - 10 pontos

10 Madureira - 9 pontos

11 Boavista - 6 pontos

12 Resende - 4 pontos

Onde assistir aos jogos da primeira fase da Sul-Americana 2023

Quem subiu para a elite do Carioca?

Como o Campeonato Carioca Série A2 só começa no meio do ano, ainda não dá para saber quem sobe para a primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. A novidade é que o rebaixado tem a chance de disputar e retornar para a elite no mesmo ano em que caiu.

No ano passado, o Volta Redonda foi rebaixado na primeira divisão. No meio da ano, venceu o Olaria na final e conquistou o passaporte para voltar à elite do futebol carioca.

Como funciona a segunda divisão?

A FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) ainda não divulgou o regulamento da segunda divisão do campeonato, mas é provável que o sistema de disputa seja o mesmo do ano passado.

Se o regulamento permanecer, doze equipes deverão disputar a segunda divisão em três fases: a Taça Santos Dumont, Taça Corcovado e o Turno final respectivamente.

Na etapa Santos Dumon, doze equipes são divididas em dois grupos de seis. Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal e depois a final. Daí, vem a Taça Corcovado, onde novamente os times são separados em duas chaves com seis cada. Novamente os dois melhores de cada grupo vão para a semifinal e depois a final.

No Turno final, os vencedores das duas Taças brigam na final que dá o acesso para a elite do futebol carioca.

Leia também

Rebaixados do Paulistão 2023