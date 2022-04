Assistir Mainz x Bayern de Munique de graça e horário hoje (30/04)

Neste sábado, o campeão da temporada Bayern de Munique visita o Mainz a partir das 10h30 (Horário de Brasília), na Mewa Arena, na cidade de Mainz, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão pela reta final. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Mainz x Bayern de Munique ao vivo.

Longe da zona de rebaixamento, os anfitriões não correm mais perigo, brigando somente por uma melhor colocação na tabela este ano, sem chances de vaga em torneios internacionais. Do outro lado, o Bayern é o campeão da temporada com 75 pontos, diferença de doze pontos com o segundo lugar.

Onde assistir Mainz x Bayern de Munique ao vivo

O jogo do Mainz x Bayern de Munique hoje vai ser transmitido ono OneFootball, a partir das 10h30, horário de Brasília.

O aplicativo transmite de graça para todos os estados do país os jogos do Campeonato Alemão, tanto na primeira como pela segunda divisão.

No celular, é só baixar de graça o aplicativo do OneFootball, tanto no Android como iOS, procurar pela Bundesliga e curtir ao vivo. No computador, o site oficial (www.onefootball.com) também disponibiliza as imagens.

Informações do jogo do Bayern de Munique hoje:

Data: 30/04/2022

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Mewa Arena, na cidade de Mainz

Onde assistir: OneFootball

Em 10º lugar com 39 pontos, o Mainz não corre mais risco de ser rebaixado para a segunda divisão, assim como também não tem mais oportunidade de conseguir uma vaga em competições internacionais. Por isso, o jogo de hoje serve apenas para lutar por uma melhor posição na tabela.

Do outro lado, o Bayern consagrou-se campeão do Campeonato Alemão na rodada passada ao vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1 em casa. Este é o título de número 32 do clube, com o clube sendo coroado deca já que é campeão pela décima temporada seguida.

Escalação de Mainz x Bayern de Munique

Os jogadores Burgzorg, Lee, St. Juste e Tauer são os desfalques dos anfitriões.

Para o técnico Julian Nagelsmann, a única baixa continua sendo Tolisso.

Escalação do Mainz:​ Zentner, Hack, Bell, Niakhate, Widmer, Stach, Barreiro, Kohr, Martin, Boetius, Onisiwo e Burkardt

Escalação do Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Sane e Lewandowski

Últimos jogos de Mainz e Bayern de Munique

Mainz:

Colônia 3 x 2 Mainz (Campeonato Alemão)

Mainz 0 x 0 Stuttgart (Campeonato Alemão)

Wolfsburg 5 x 0 Mainz (Campeonato Alemão)

Bayern de Munique:

Bayern de Munique 1 x 1 Villarreal (Champions)

Arminia 0 x 3 Bayern (Campeonato Alemão)

Bayern 3 x 1 Borussia Dortmund (Campeonato Alemão)

