Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são, inegavelmente, dois dos melhores jogadores do mundo. Cada um coleciona títulos, gols, assistências, momentos e prêmios individuais, como a Bola de Ouro, entregue pela revista France Football ao melhor jogador da temporada. Mas quem tem mais Bola de Ouro: Messi ou Cristiano Ronaldo?

Messi é quem tem mais Bola de Ouro

Messi tem mais prêmios da Bola de Ouro do que Cristiano Ronaldo. Enquanto o argentino tem 7 troféus na carreira, o português coleciona apenas 5. Dos últimos 12 troféus entregues, 11 deles se revezaram entre os dois.

Lionel Messi foi eleito pela revista France Football, a idealizadora da premiação Bola de Ouro ou Ballon D’Or, sete vezes o melhor jogador do mundo pelos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019 no Barcelona e, em 2021, enquanto jogador do PSG. Além disso, o futebol apresentando pelo atacante na Seleção da Argentina também ajudou.

Já Cristiano Ronaldo faturou o troféu em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, como jogador do Manchester United e Real Madrid respectivamente. As atuações por Portugal, responsável por ganhar o título da Liga das Nações em 2019 e a Eurocopa em 2016, também pesaram na decisão que determinou o camisa 7 como o melhor jogador do mundo nas temporadas.

Em 2020, a premiação foi cancelada por conta da pandemia. No entanto, em 2021, Lionel Messi faturou a sua sétima Ballon D’Or enquanto o jogador do Manchester United terminou em 6º lugar na classificação, atrás de N’Golo Kanté, Benzeman, Jorginho e Lewandowski.

Números de Messi e Cristiano Ronaldo

Além da disputa evidente nos gramados, Messi e Cristiano também cultivam uma pequena rivalidade com relação ao número de gols, troféus individuais e até mesmo títulos.

Mais uma vez é o argentino quem sai na frente do português. No entanto, no quesito gols, é Cristiano quem leva vantagem nas contas, assim como o número de jogos pela carreira.

Títulos de Clubes

Messi: 38

Cristiano Ronaldo: 33

Lionel conquistou todos os seus títulos no futebol durante a sua extensa trajetória no Barcelona. Ao todo, são 4 taças da Champions League, 10 no Campeonato Espanhol, 7 pela Copa do Rei e também na Supercopa da Espanha. No lado internacional, coleciona 3 taças do Mundial de Clubes e também pela Supercopa da UEFA.

Do outro lado, Cristiano tem conquistas em todos os clubes que já vestiu a camisa. Pelo Sporting, ganhou uma Supertaça de Portugal. Mais tarde, enquanto contratado do Manchester United, faturou 3 prêmios do Campeonato Inglês, 1 da Copa da Inglaterra, 2 da Copa da Liga Inglesa e um título em Mundial de Clubes, Champions e Supercopa da Inglaterra.

Depois, no Real Madrid, faturou 2 troféus do Campeonato Espanhol, também 2 da Copa do Rei e Supercopa da Espanha. No internacional, foram 4 Champions, 2 da Supercopa da UEFA e 3 Mundiais de Clube da FIFA. Por fim, na Juventus, são 2 títulos do Campeonato Italiano, 2 da Supercopa da Itália e um na Copa da Itália.

Títulos de Seleções

Messi: 3

Cristiano Ronaldo: 2

Quanto ao número de troféus por seleções, Messi também sai na frente com maior quantidade. Porém, se colocados lado a lado, as conquistas de Cristiano podem ser consideradas mais importantes. Enquanto o argentino tem uma Copa América, uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim e o atestado de campeão no Mundial sub-20, o português ganhou uma Eurocopa em 2016 e a Liga das Nações em 2019.

Gols

Messi: 756

Cristiano Ronaldo: 799

Nesta disputa, Cristiano tem uma vantagem grandiosa com relação ao seu adversário na artilharia. Em toda a carreira até novembro de 2021 contabiliza 799 gols marcados entre clubes e Portugal. Além disso, o camisa 7 tem muitos gols de falta e também pênalti.

Messi tem 756 gols marcados em toda a sua carreira como jogador do Barcelona, PSG e capitão da Argentina.

Lembrando que, enquanto você lê este artigo, possivelmente as estatísticas estão sendo atualizadas, pois estes dois não param de fazer gols.

Troféus individuais

Messi: 103

Cristiano Ronaldo: 79

Messi tem seis troféus de melhor jogador do mundo no FIFA The Best, sete Bolas de Ouro e dois de melhor jogador da temporada pela UEFA. O argentino, aliás, também coleciona

Cristiano Ronaldo, entrentanto, possui cinco troféus de melhor jogador do mundo da FIFA, cinco Bolas de Ouro, três títulos de melhor jogador da Europa pela UEFA, .

