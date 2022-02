Atalanta x Cagliari: onde vai passar, horário e escalações do jogo – 06/02

Disputando a 24ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo, 06/02, as equipes de Atalanta x Cagliari se enfrentam a partir das 08h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Saiba onde assistir ao jogo de hoje e horário ao vivo.

Onde assistir Atalanta x Cagliari ao vivo

O jogo do Campeonato Italiano hoje contará com a transmissão do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou até mesmo o aplicativo para Android e iOS.

A plataforma de streaming está disponível pelos valores de R$32,90 ou R$45,90.

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Sem perder uma partida sequer por quatro rodadas, o time da Atalanta aparece em 4ª posição do Campeonato Italiano com 43 pontos, tendo doze vitórias, sete empates e três derrotas. Na última rodada, o elenco ficou no empate com a Lazio e, por isso, entra em campo neste domingo para reverter o tropeço.

Enquanto isso, o time do Cagliari se mantém em 18ª posição com 17 pontos, isto é, aparece na zona de rebaixamento e vem em busca da vitória neste domingo para tentar escapar da degola o quanto antes. Com três vitórias, oito empates e doze derrotas, não faz uma boa campanha.

Escalações de Atalanta x Cagliari

Miranchuk é o único desfalque da Atalanta.

Do outro lado, Strootman, João Pedro, Nández e Walukiewicz estão fora.

Escalação da Atalanta: Musso; Palomino, Demiral, Rafael Tolói; Freuler, Pezzella, De Roon, Maehle; Malinovskiy, Pasalic; Muriel

Escalação do Cagliari : Radunovic; Altare, Goldaniga, Obert; Bellanova, Henrique, Grassi, Marin, Zappa; Pavoletti, Pereiro

Veja como foi o último jogo da Atalanta x Cagliari.

Leia também:

Olimpíadas de inverno 2022: modalidades e jogos