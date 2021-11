Atalanta x Spezia: onde assistir, horário e escalações do jogo (20/11)

Abrindo a décima terceira rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Atalanta x Spezia se enfrentam neste sábado, 20/11, a partir das 11h (horário de Brasília) jogando no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Atalanta x Spezia: O confronto entre Atalanta e Spezia terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, cidade de Bérgamo, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Com 22 pontos conquistados até o momento, a Atalanta aparece na quinta posição do Campeonato Italiano. Dessa maneira, coleciona seis vitórias, quatro empates e somente duas derrotas na temporada, o que é um grande triunfo para a equipe que busca a liderança. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores para ganhar o jogo e subir na classificação.

Enquanto isso, o Spezia sofre na parte de baixo do Campeonato Italiano com apenas 11 pontos ocupando a décima sexta posição. Com isso, venceu três confrontos, empatou dois e perdeu sete, ou seja, luta para se afastar do rebaixamento e permanecer na elite do futebol italiano assim como na temporada passada. Por fim, na rodada passada venceu o Torino em casa.

Escalações de Atalanta x Spezia:

O elenco anfitrião não poderá contar com Gosens, Hateboer e Lovato, lesionados. Já os visitantes não tem disponível em seu plantel de jogadores Nikolaou, Agudelo e Sher.

ATALANTA: Musso; Palomino, Demiral, de Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata

SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Bastoni; Sala, Kovalenko; Gyasi, Verde, Maggiore; Nzola

