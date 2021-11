As Eliminatórias na Europa chegaram ao fim com dez seleções classificadas de forma direta ao Mundial do Catar em 2022. Porém, ainda restam três vagas que serão definidas entre dez equipes através da repescagem semifinal e final, sob o formato mata-mata. Saiba como funciona o sorteio da repescagem na Europa e qual é a data do sorteio.

Como funciona a repescagem da Copa do Mundo?

A repescagem na Europa serve para definir as últimas três vagas na Copa do Mundo do ano que vem. As dez seleções que terminaram em segundo lugar de seus grupos nas Eliminatórias, sendo Portugal, Suécia, Itália, Ucrânia, País de Gales, Escócia, Turquia, Rússia, Polônia e Macedônia do Norte, agora integram o quadro de participantes, junto com Áustria e República Tcheca, que garantiram vaga pela pontuação geral na Liga das Nações em 2020/21.

Por sorteio realizado pela UEFA, os seis confrontos da repescagem semifinal serão definidos. As equipes com a melhor campanha durante a fase de grupos estão no pote 1, decidindo em casa o jogo único. Já no pote 2 estão as outras seis. Após a realização das semis, um novo sorteio definirá os duelos da repescagem final e também os mandantes.

Quando é o sorteio da repescagem da Europa para a Copa?

O sorteio da repescagem europeia será feito em 26 de novembro de 2021, sexta-feira, na sede da UEFA em Zurique, na Suíça, no período da manhã.

As doze seleções serão divididas em dois potes onde se enfrentam em confronto único na repescagem semifinal. Depois, os seis vencedores novamente serão sorteados para definir o mando de campo na fase final da competição.

POTE 1: Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales

POTE 2: Polônia, Macedônia do Norte, Turquia, Ucrânia, Áustria e República Tcheca

Quando será a repescagem da Copa de 2022?

Dividida em duas partes, a semifinal da repescagem na Europa será realizada em 24 de março de 2022, quinta-feira, no período da tarde pelo horário de Brasília. Porém, é importante ressaltar que os horários ainda serão definidos e confirmados pela própria UEFA.

A final, no entanto, será disputada no dia 29 de março, terça-feira, também sem horário marcado. Com os resultados, conheceremos os três classificados.

Quem está classificado para Copa do Mundo?

As seleções do Catar, Brasil, Argentina, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha são os países que já reservaram o seu bilhete para o grande baile em novembro de 2022 no Oriente Médio na maior disputa de futebol do mundo.

Pelas Eliminatórias da Ásia, África, Oceania e Concacaf nenhuma seleção está classificada ainda já que os confrontos seguem pelo começo do ano que vem.

