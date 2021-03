Athletic Bilbao x Granada: onde assistir ao jogo de hoje – 07/03/2021

Athletic Bilbao e Granada se enfrentam neste domingo (07) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Athletic Bilbao x Granada: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Star Hits 1, antigo Fox Premium. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 544 / 545

CLARO/NET : 681

VIVO: 857 / 133

OI TV: 79/80

Como chegam as equipes para a partida?

Depois de garantir a classificação para a final da Copa do Rei contra o Barcelona, o Bilbao vem com tudo para este confronto em busca dos três pontos para subir na tabela, já que aparece em 10º com trinta. Então, o time anfitrião entra em campo sem Martínez, já que foi expulso na última rodada, e Yuri.

Por outro lado, o Granada faz uma boa temporada e ocupa neste momento a 8ª posição com trinta e três. Entretanto, mesmo se vencer hoje, ainda assim não alterara a sua posição pelo número de pontos e saldo. No jogo deste domingo, não possui novas baixas em seu plantel.

Possíveis escalações de Athletic Bilbao x Granada

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Yeray, Nuñez, de Marcos; Berenguer, Morcillo, Dani Garcia, Vencedor; Raúl García, Williams.

Possível Granada: Silva; Duarte, Foulquier, Diaz, Pérez; Herrera, Eteki; Quinas, Kenedy, Puertas; Molina.

Últimos jogos

Ademais, a equipe do Athletic Bilbao entrou em campo na última quinta-feira (04) contra o Levante. Por 2 a 1, venceu o rival e garantiu a vaga na grande final da Copa do Rei.

Enquanto isso, o Granada também saiu vitorioso no último fim de semana. Jogando em casa no domingo (28), venceu o Elche por 2 a 1.

