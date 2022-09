Athletic Bilbao x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalação (17/09)

Equipes disputam a sexta rodada do Campeonato Espanhol neste sábado

Pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Athletic Bilbao x Rayo Vallecano disputam os três pontos neste sábado, 17 de setembro, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbao. Confira todos os detalhes da partida no texto a seguir.

Em 6º lugar, o Athletic Bilbao tem 10 pontos conquistados em três vitórias, um empate e uma derrota. Já o Rayo vem na 9ª posição com 7 pontos contabilizados na temporada.

Onde assistir Athletic Bilbao x Rayo Vallecano hoje ao vivo

O jogo do Athletic Bilbao e Rayo Vallecano hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 16h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor só pode curtir as emoções do Campeonato Espanhol através do serviço de streaming Star +, disponível entre o aplicativo para o celular, computador, tablet e também na smart TV.

Para o torcedor que já é assinante, basta acessar a plataforma com o e-mail e a senha, enquanto torcedores que querem se tornar membros devem entrar no site www.starplus.com, com pacotes entre entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés, em Bilbao

Onde assistir Athletic Bilbao x Rayo Vallecano hoje: Star +

Prováveis escalações de Athletic Bilbao x Rayo Vallecano

Apenas Balenziaga é o atual desfalque do Bilbao.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Unai Simón; Lekue, Álvarez, Vivian, De Marcos; Muniain, Vesga, García, Alex Berenguer; Nico Williams e Williams.

Os visitantes não possuem novas baixas para a partida deste sábado.

Provável escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, García; Valentín, Ciss, Palazón, Trejo; Álvaro García e Camello.

Últimos jogos:

No último domingo (11/09), o Athletic Bilbao venceu o Elche por 4 a 1, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Já o Rayo Vallecano no sábado (10/09), superou o Valencia por 2 a 1, em casa, também pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Agenda de jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Dez partidas serão realizadas neste fim de semana pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Todas as vinte equipes entram em campo, com transmissão ao vivo para os torcedores.

O destaque fica para o encontro de Sevilla e Villarreal, enquanto o Barcelona joga diante do Elche. Fechando a rodada no domingo, o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid promete agitar os gramados.

Confira todos os jogos de hoje e resultados até aqui na rodada.

Real Valladolid x Cádiz

Sábado

Mallorca x Almería – 09h

Barcelona x Elche – 11h15

Valencia x Celta de Vigo – 13h30

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 16h

Domingo

Osasuna x Getafe – 09h

Villarreal x Sevilla – 11h15

Real Sociedad x Espanyol – 13h30

Betis x Girona – 13h30

Atlético de Madrid x Real Madrid – 16h

