Athletic Club x Democrata GV: onde assistir a final da Recopa Mineira 2023

Vale título no futebol mineiro! Neste sábado, as equipes de Athletic Club x Democrata GV se enfrentam pela final da Recopa Mineira durante a temporada às 15h (Horário de Brasília), direto da Arena Unimed, em São João Del Rei. Quem vencer conquista o título inédito na competição. Saiba como assistir e todos os detalhes.

O Democrata foi campeão do Trofeu Inconfidência 2022 e o Athletic do Campeonato do Interior do Campeonato Mineiro.

Leia também: Onde assistir Campeonato Mineiro 2023

Onde assistir a final da Recopa Mineira hoje

A final da Recopa Mineira com o jogo do Athletic Club x Democrata GV vai passar na TV da FMF às 15h (Horário de Brasília). A decisão não tem transmissão na TV, mas o torcedor mineiro pode curtir ao vivo e de graça na TV da Federação Mineira de Futebol através do site.

Para curtir é só entrar no site da FMF (www.futebolmineiro.tv.br) pelo navegador do computador ou celular, escolher a partida e assistir tudo ao vivo.

Torcedores que estão nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul poderão acompanhar a final às 14h, no horário local

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Arena Unimed, em São João del Rei, Minas Gerais

Onde assistir: TV da FMF

LEIA:Quando começa o Campeonato Mineiro 2023

Quem vai apitar o jogo do Athletic Club x Democrata GV?

O árbitro do jogo da final da Recopa Mineira vai ser Felipe Fernandes Lima. Os assistentes na final deste sábado vão ser Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa. Já o quarto árbitro será José Alfredo Filho.

O inspetor foi designado pela Federação Mineira de Futebol para ser Márcio Eustáquio Sousa Santiago.

💪 PREPARAÇÃO FINALIZADA NO PALCO DA DECISÃO 🏟️ O Esquadrão fez hoje os últimos ajustes pra decisão da Recopa amanhã, às 15h, na Arena Unimed. Ainda dá tempo de garantir seu ingresso! ⚔️⚫️⚪️ pic.twitter.com/uHG65IsQL6 — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) January 13, 2023

Campeões da Recopa Mineira

A Recopa é uma competição criada em 2020 e organizada pela Federação Mineira de Futebol que reúne os atuais campeões do Campeão do Interior e da Taça Inconfidência.

O Tombense é o único campeão da competição, com dois títulos em 2020 e 2021. É por isso que este ano o vencedor será inédito, onde Democrata ou Athletic Club podem escrever o nome na história do futebol.

Em 2020 o Tombense ganhou do Uberlândia em 2 a 0, enquanto em 2021 venceu o Pouso Alegre nos pênaltis.

Você também vai gostar de ler:

Real Madrid? Quem o Flamengo pode pegar no Mundial de Clubes 2023