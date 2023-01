Onde assistir Campeonato Mineiro 2023: equipes, como funciona e datas

Doze equipes disputam o Campeonato Mineiro 2023, o estadual de futebol de Minas Gerais. A primeira fase vai começar no sábado, 21 de janeiro, com três duelos em horários alternados. O Atlético Mineiro é o atual campeão, mas será que o Galo vai conseguir manter o título? Saiba onde assistir ao campeonato e como funciona.

Transmissão do Campeonato Mineiro 2023

O Campeonato Mineiro 2023 será transmitido na TV Globo, SporTV e Premiere, além do streaming Futebol Mineiro TV (FMF TV) ao vivo em todo o estado.

Na TV aberta, a Globo Minas vai transmitir jogos na faixa das 16h30 (Horário de Brasília) sempre ao sábados, sendo uma partida por rodada. Quanto aos jogos do meio da semana é a emissora quem escolhe se vai transmitir ou não para o estado. É válido lembrar que somente confrontos de time grandes vão ganhar a repercussão.

Também existe a opção de acompanhar através da TV paga, nos canais SporTV e no pay-per-view Premiere, disponíveis entre operadoras de TV por assinatura. É a própria emissora que define os horários e os dias da semana que vai transmitir, tanto grandes times como os menores.

Para assistir online, o streaming Futebol Mineiro TV, sob responsabilidade da Federação Mineira de Futebol, vai exibir os jogos dos times menores, isto é, aqueles que a Globo não vai exibir. O esperado é que as transmissão sejam totalmente gratuitas ao público.

Outra opção é curtir através do aplicativo do Premiere, GloboPlay e no Amazon Prime Video (através do Premiere).

Quais equipes vão disputar o Campeonato Mineiro

Doze times de Minas Gerais integram o quadro de participantes do Campeonato Mineiro. São eles Atlético Mineiro, Cruzeiro, América MG, Athletic Club, Pouso Alegre, Villa Nova, Caldense, Democrata SL, Patrocinense, Democrata GV, Tombense e Ipatinga.

As equipes são divididas em três grupos (A, B e C) de quatro cada, onde os clubes de um grupo jogarão contra todos os participantes dos outros grupos na primeira fase em turno único.

Para não perder nenhum lance, confira os jogos da primeira rodada do Campeonato Mineiro 2023.

SÁBADO, 21/01:

Athletic Club x Tombense - 15h

Atlético MG x Caldense - 16h30

Patrocinense x Cruzeiro - 19h

DOMINGO, 22/01:

Villa Nova x Ipatinga - 16h

Pouso Alegre x América MG - 18h30

Democrata GV x Democrata SL - 20h30

Como funciona o Mineirão 2023

O Campeonato Mineiro é disputado em cinco fases: a primeira fase, semifinal, final, repescagem e o Troféu Inconfidência. Doze equipes disputarão o estadual de Minas Gerais entre janeiro, fevereiro, março e abril.

Na primeira fase, os doze times são divididos em três grupos (A, B e C) de quatro cada, onde os participantes de um grupo enfrentam os clubes dos outros grupos por oito rodadas em pontos corridos. Os

Ao fim da primeira fase, as quatro melhores equipes (o primeiro colocado de cada grupo e o melhor segundo lugar) avançam para a semifinal. Enquanto isso, os times que terminam entre 5º e 8º na classificação geral do campeonato vão para o Troféu Inconfidência. Já os três piores classificados de todos os grupos vão para a repescagem lutar contra o rebaixamento.

Na semifinal, as quatros equipes jogam em ida e volta, onde o vencedor vai para a final, que também será disputada em dois confrontos.

No Troféu Inconfidência, quinto e o oitavo lugar na fase classificatória também disputam em ida e volta pelo título da competição secundária. Pela repescagem, um triangular será disputado entre os três piores.

