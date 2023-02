Atlético-BA x jogo do Vitória hoje: onde assistir o Campeonato Baiano - 08/02

Atlético de Alagoinhas e Vitória ocupam o meio da tabela do Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, elas se enfrentam pela sétima rodada em busca dos três pontos na temporada. Com início às 19h15 (horário de Brasília), o jogo do Vitória hoje vai ser no Estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Onde vai passar o jogo do Vitória hoje ao vivo

Horário : 19h15 (horário de Brasília)

: 19h15 (horário de Brasília) Onde assistir: TVE Bahia e Youtube

O jogo do Vitória hoje terá transmissão na TVE da Bahia e Youtube às 19h15, horário de Brasília.

Todos os jogos do Campeonato Baiano são de responsabilidade da TV Educativa da Bahia. Operando no canal 10, a emissora exibe o duelo entre Atlético e Vitória nesta quarta-feira para todo o estado de graça.

Outra opção é curtir no canal da TV Educativa no Youtube, plataforma de vídeos 100% gratuita. Tudo o que o torcedor precisa fazer é acessar o site no computador ou através do aplicativo pelo celular, tablet, smartv e videogames, selecionar a partida que vai assistir e dar play.

LEIA TAMBÉM: Daniel Alves ainda está casado com Joana Sanz? Últimas notícias

Como funciona o Campeonato Baiano?

O Campeonato Baiano é o torneio de futebol do estado da Bahia que acontece todos os anos no calendário. Dez equipes jogam a primeira divisão.

Em turno único, os times se enfrentam por nove rodadas onde cada vitória garante 3 pontos e um ponto somente para ambos em caso de empate. Ao fim da última e nona rodada, os quatro primeiros da classificação vão para a semifinal, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol baiano.

A semifinal é jogada em ida e volta, onde o vencedor avança para a final e o perdedor está eliminado. A determinação dos confrontos se dá pela seguinte forma: 4º colocado x 1º lugar e o 3º colocado x 2º lugar.

Na final, os dois vencedores da semifinal disputam o título também em ida e volta. Em caso de empate, leva o time com o maior saldo de gols. Se nada mudar, aí são as cobranças de pênalti que vão definir quem é o campeão.

Quantas vezes o Vitória foi campeão baiano?

O Vitória foi campeão baiano em 29 oportunidades na história do futebol. O elenco levantou a taça nos anos de 1908, 1909, 1953, 1955, 1957, 1964, 1965, 1972, 1980, 1985, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016 e 2017.

Segundo maior vencedor do torneio estadual, o Vitória tem 20 títulos a menos do que o Bahia, maior campeão da competição.

Além disso, a última conquista foi em 2017, quando derrotou o próprio Bahia na final.

Leia também:

Flamengo foi eliminado? Time perde para Al-Hilal no Mundial de Clubes 2023