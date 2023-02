Flamengo foi eliminado? Time perde para Al-Hilal no Mundial de Clubes 2023

Flamengo e Al Hilal disputaram a semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira, 7 de fevereiro, no Marrocos

Surpreendendo a todos, o Al Hilal está classificado para a final do Mundial de Clubes da FIFA! Ao vencer o Flamengo na semifinal por 3 a 2 nesta terça-feira, 07/02, o elenco garantiu a vaga na próxima fase do torneio em busca do primeiro título mundial. Confira os momentos do jogo e assista aos vídeos dos gols.

Enquanto isso, o Al Hilal espera o resultado entre Real Madrid e Al Ahly para saber quem vai enfrentar na final.

Al Hilal está na final do Mundial de Clubes 2023

Em busca do primeiro título, o Al Hilal surpreendeu ao vencer o Flamengo e se classificar para a final do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira, o elenco venceu o Flamengo na semifinal do torneio para carimbar o passaporte até a decisão.

Agora é só esperar o resultado do outro confronto na chave. O time é a grande surpresa da competição até aqui. Nas quartas de final venceu o Wydad Casablancas nos pênaltis após o empate no tempo normal. Na temporada passada, o Al Hilal perdeu para o Chelsea na semifinal e também para o Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar.

PRIMEIRO TEMPO DO JOGO DO FLAMENGO X AL HILAL NO MUNDIAL

Com clima de final, Flamengo e Al Hilal entraram em campo em Tanger, no Marrocos, para a disputa da semifinal no Mundial de Clubes da FIFA. A edição remete ao ano de 2022, mas por conta da Copa do Mundo no fim do ano passado, o torneio é realizado no começo de 2023.

O primeiro tempo começou quente. Logo aos 3 minutos, o Al Hilal ganhou um pênalti em seu favor após a falta de Matheuzinho na área em cima de Vietto. Salem Al-Dawsari assumiu a responsabilidade e abriu o placar para o elenco asiático.

Assista ao primeiro gol do Al Hilal.

🔴⚫ Flamengo x Al Hilal 🔵 O momento do pênalti para o Al Hilal ⚽ 🥅 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) February 7, 2023

O Flamengo respondeu com Pedro aos 8 minutos. O atacante subiu após a cobrança de falta de Arrascaeta, mas a bola foi perto da trave. Na sequência, a jogada entre Gabigol e Pedro também levou perigo até a defesa adversária, mas sem sucesso.

Gerson, aos 14, caiu na área e o grupo flamenguista pediu pênalti. O resultado foi o cartão amarelo para o jogador, que seria responsável por um trágico desfecho no final do primeiro tempo.

O Rubro-Negrou conseguiu se manter mesmo atrás no placar, trabalhando o lado ofensivo e buscando espaços. Foi aos 20 minutos que finalmente o elenco conseguiu o empate. Pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro começou a jogada. Passou para Matheuzinho, rolou para Pedro que, em bela chapada, acertou em cheio as redes do Al Hilal.

Confira o gol de Pedro.

Centroavante é centroavante, né pai? 9⃣👊 Pedro marcou com estilo para empatar o jogo para o Flamengo! — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) February 7, 2023



A partir daí só deu Flamengo em campo. Gerson, de cabeça, mandou a bola por cima do gol um minuto depois. O Al Hilal tentou responder aos 28, mas Marega viu a zaga brasileira tirar.

Com pressão total do Rubro-Negro, que cresuceu após o gol, Gerson chegou bem, mas viu o goleiro Al-Mayouf defender. Ayrton Lucas encontrou Gabigol aos 37, mas novamente o arqueiro do rival tira.

Foi no finalzinho que o primeiro tempo esquentou. Seis minutos de acréscimos. O Flamengo dominava a partida quando Gerson fez a falta em cima do Vietto na área. Como já tinha um cartão amarelo, tomou o segundo e foi expulso.

Pênalti assinalado, Salem Al-Dawsari cobrou e marcou o seu segundo gol no jogo.

Assista ao segundo gol do Al Hilal.

Ele de novo! 💥 A batida de Salem Al-Dawsari para o segundo gol do @Alhilal_FC na semifinal da #ClubWC! — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) February 7, 2023

SEGUNDO TEMPO DO JOGO DO FLAMENGO X AL HILAL NO MUNDIAL

Diferente do primeiro, o segundo tempo começou mais equilibrado. Ayrton Lucas teve a sorte de levar perigo logo nos minutos iniciais, mas o goleiro Al-Mayouf defendeu.

Marega teve a resposta aos 3 minutos, mas a bola saiu em chute de fora da área. O Flamengo continuou pressionando com Gabigol e Pedro, além de pedidos de pênaltis aos 10 minutos após Gabriel cair na área.

Aos 12 minutos, Marega acertou o passe para Khalifah tirar a tinta do travessão do goleiro Santos. Com um a menos, o Flamengo precisou segurar o adversário na defesa e também alcançar o campo de ataque para virar o placar.

O Al Hilal apertou o pé e conseguiu tirar proveito dos erros do Flamengo, além de terem um a mais. Santos teve de trabalhar duas vezes aos 16 e 17 minutos.

Com o segundo tempo equilibrado, Vietto acertou as redes para faze o terceiro do Al Hilal, deixando os flamenguistas em desespero.

Assista ao gol.

QUÉ GOLAZO DE LUCIANO VIETTO!!!pic.twitter.com/8BBvEk1B3K — Football Report (@FootballReprt) February 7, 2023



O técnico Vitor Pereira tirou Everton Ribeiro, o que complicou ainda mais a evolução do time. O Flamengo parecia perdido no segundo tempo principalmente após o terceiro gol, enquanto o Al Hilal buscava se segurar trocando passes.

Michael, ex-jogador do Flamengo e atual atleta do Al Hilal, foi uma grande peça de destaque dos sauditas, incomodando o seu ex-clube.

Seis minutos de acréscimos. O Flamengo foi para cima para tentar a virada. Pedro, aos 45, conseguiu descontar o placar após empurrar a bola para o gol.

Confira o gol de Pedro.

Segundo Gol do Pedro pic.twitter.com/Z44aY1eGYe — GIFSFLA (@GifsFla) February 7, 2023



Tudo ou nada para o Rubro-Negro. A camisa pesou, e o time foi para cima do adversário. A pressão surtiu efeito, o elenco brasileiro foi para a área, mas nada de gols. Sem muito o que fazer, o placar final foi de 3 x 2. O Al Hilal está na final do Mundial de Clubes.

Escalação do Flamengo: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Escalação do Al Hilal: Abdullah Al-Mayouf; Jang, Aldawsari, Ali Al-Bulaihi, Abdulhamid; Carrillo, Cuellar, Vietto; Marega, Salem Al-Dawsari e Ighalo.

Quem o Al Hilal vai enfrentar na final do Mundial?

O Al Hilal vai jogar contra o Real Madrid ou Al Ahly na final do Mundial de Clubes no próximo sábado, 11 de fevereiro de 2023, às 16h (Horário de Brasília).

A partida vai ser no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.

Os canais Globo e SporTV vão transmitir o embate na TV ao vivo, enquanto as plataformas GloboPlay, CazéTV e FIFA Plus exibem a partida na internet.

Assim como nas fases anteriores, caso a partida termine empatada no tempo regular, a prorrogação tem início e se nada mudar, os pênaltis é que vão decidir quem será o campeão da temporada.

Chaveamento do Mundial de Clubes

Sete equipes disputam o Mundial de Clubes da FIFA em 2023. Seis são campeões de cada continente, representando uma federação, enquanto o sétimo garante a vaga para representar a nação anfitriã.

Este ano, o Flamengo é que visita o Marrocos para representar a América do Sul, precisamente o Brasil. Já o Real Madrid, favorito ao título, é o atual vencedor da Champions League.

Primeira fase (Quarta-feira, 01/02)

Al Ahly 3 x 0 Auckland City

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Quartas de final (Sábado, 04/02)

Seattle Sounders 0 x 1 Al Ahly

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Wydad Casablanca 1 (3x5) 1 Al Hilal

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

Semifinal (Terça-feira, 07/02)

Flamengo 2 x 3 Al Hilal - 16h (horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Semifinal (Quarta-feira, 08/02)

Real Madrid x Al Ahly - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

Final (Sábado, 11/02)

Al Hilal x Vencedor semifinal 2 - 16h

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

Disputa 3º lugar (Sábado, 11/02)

Flamengo x Perdedor semifinal 2 - 12h30 (meio dia e meio)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

