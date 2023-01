Tabela de jogos e onde assistir o Campeonato Baiano 2023

A temporada de estaduais no Brasil vai começar. Na região Nordeste, o Campeonato Baiano reúne dez equipes na primeira fase entre pontos corridos, em confrontos que prometem muita ação e rivalidade em campo. Saiba qual é a data de estreia do Campeonato Baiano 2023, onde assistir e todos os detalhes do sistema de disputa.

Transmissão do Campeonato Baiano 2023

Os jogos da primeira fase, semifinal e a final do Campeonato Baiano em 2023 serão transmitidos na TVE, a TV Educativa da Bahia, disponível na TV aberta para todo o estado.

A emissora venceu a Globo e conquistou mais uma vez os direitos de transmissão do torneio estadual. A emissora opera no canal 10 e é afiliada da TV Brasil e Canal Futura, mantida Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, órgão do Governo do Estado da Bahia.

Nas edições 2021 e 2022 a emissora também exibiu o torneio de graça.

Os jogos do Campeonato Baiano 2023 serão transmitidos tanto na TV como no canal como no Youtube.

Confira o anúncio da TVE sobre o Campeonato Baiano 2023.

Jogos da primeira rodada

Dez equipes entram em campo na primeira rodada do Campeonato Baiano de 2023. Serão cinco jogos na terça, quarta e quinta-feira, entre 10, 11 e 12 de janeiro, com horários alternados.

O Bahia enfrenta o Juazeirense em sua estreia no estadual, enquanto divide a temporada com Copa do Nordeste. Já o Vitória vai buscar os três pontos diante do Bahia de Feira na quinta-feira.

Confira todos os jogos da primeira rodada do Campeonato Baiano 2023.

TERÇA-FEIRA, 10/01:

Itabuna x Jacobinense - 21h30

QUARTA-FEIRA, 11/01:

Bahia x Juazeirense - 19h15

Barcelona de Ilhéus x Atlétibo BA - 21h30

QUINTA-FEIRA, 12/01:

Bahia de Feira x Vitória - 19h15

Doce Mel x Jacuipense - 21h30

Como funciona o estadual da Bahia?

Organizado pela FBF, a Federação Bahiana de Futebol, dez equipes jogam o Campeonato Baiano em 2023. O Campeonato Baiano é disputado em três fases: a primeira fase, semifinal e a final. Elas se enfrentam em turno único por 9 rodadas entre pontos corridos, ou seja, a vitória garante 3 pontos ao vencedor e um ponto somente para ambos em caso de empate.

Ao fim da nona rodada, os quatro primeiros colocados da classificação vão para a semifinal, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol baiano.

Diferente da fase anterior, a semifinal é jogada em ida e volta, onde o vencedor avança para a final e o perdedor está eliminado da competição. A determinação dos confrontos se dá pela seguinte forma: 4º colocado x 1º lugar e o 3º colocado x 2º lugar da tabela.

Na final, os dois vencedores da semifinal disputam o título também em ida e volta. Em caso de empate, leva o time com o maior saldo de gols. Se nada mudar, aí são as cobranças de pênalti que vão definir quem é o campeão.

Os mandos de campo na semifinal e final nos jogos de volta ficam sempre com o primeiro e segundo lugar da classificação, as melhores campanhas.

Tem VAR no Campeonato Baiano?

Apenas a final do Campeonato Baiano 2023 terá a presença do VAR, árbitro de vídeo, entre as duas partidas, segundo o regulamento da FBF.

Na primeira fase e a semifinal não contarão com o artefato para auxiliar a arbitragem. Os lances serão de responsabilidade da arbitragem em campo.

Confira o trecho retirado do regulamento do Campeonato Baiano.

"A FBF utilizará nos jogos da Fase III – Final do CAMPEONATO BAIANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL SÉRIE A – EDIÇÃO 2023, o sistema de arbitragem assistente de vídeo, ou seja, vídeo assistant refree - VAR, sendo certo que as despesas para tanto serão descontadas das rendas das partidas e lançadas nos respectivos borderôs".

