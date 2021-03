Atlético de Madrid x Alavés: onde assistir, horário e escalações

Atlético de Madrid e Alavés se enfrentam neste domingo (21) a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Estadio Wanda Metropolitano, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto um pode aumentar a vantagem na liderança, o outro precisa escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Atlético de Madrid x Alavés: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

Em primeiro lugar com sessenta e três pontos está o Atlético de Madrid. Vencendo a partida deste domingo, o time comandado por Diego Simeone tem a chance de aumentar a vantagem na liderança para seis pontos, mas somente se o Barcelona perder. Se o rival vencer, vai para quatro. Então, em seu plantel, João Feliz cumpre suspensão.

Já o Alavés está na zona de rebaixamento, em 19º com vinte e três pontos. Dessa maneira, venceu cinco jogos, empatou oito e perdeu catorze. Ganhando o jogo de hoje, consegue escapar da degola, mas precisa contar com tropeços dos rivais. Assim, em seu elenco, García está fora já que foi expulso na última rodada.

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Alavés

Possível Atlético de Madrid: Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Koke, Llorente, Trippier, Carrasco, Lemar; Correa; Suarez.

Possível Alavés: Pacheco; Padilla, Lejeune, Laguardia, Duarte; Mendez, Pina, Pellistri, Rioja; Méndez, Joselu.

