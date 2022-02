Atlético de Madrid x Celta de Vigo: onde assistir e horário da La Liga 26/02

Pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Celta de Vigo na tarde deste sábado, 26/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir no texto.

Onde vai passar Atlético de Madrid x Celta de Vigo hoje

O jogo do Atlético de Madrid e Celta de Vigo hoje passar no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 17h pelo Horário de Brasília.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 26/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid

Transmissão: ESPN e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Atlético de Madrid entra em campo neste sábado depois de ficar no empate diante do Manchester United pelas oitavas da Champions. O atual campeão espanhol aparece em quinto lugar na tabela do Campeonato Espanhol com 42 pontos e, se vencer hoje, tem a oportunidade de terminar no G-4 da temporada.

Enquanto isso, o Celta de Vigo conseguiu bons resultados nas últimas rodadas da competição e, por isso, conseguiu assegurar a sétima posição com 32 pontos. Ao todo, contabiliza oito vitórias, oito empates e nove derrotas em toda a competição. Por isso, promete buscar os três pontos para levar para casa de qualquer maneira.

Escalação de Atlético de Madrid e Celta de Vigo

Matheus Cunha, Koke e Wass são os desfalques do técnico Diego Simeone.

Do outro lado, Eduardo Coudet não tem baixas.

Atlético de Madrid: Oblak; Reinildo, Savic, Giménez, Llorente; Herrera, Lemar, Kondogbia, Carrasco; Suárez, João Felix

Celta de Vigo: Dituro; Araújo, Aidoo, Mallo, Galán; Beltrán, Suárez, Méndez, Cervi; Santi Mina, Aspas

