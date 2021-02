Atlético de Madrid x Levante: onde assistir e possíveis escalações (20/02)

Atlético de Madrid e Levante se enfrentam neste sábado (20) a partir das 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Atlético de Madrid x Levante: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Possíveis escalações

Possível Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso; Torreira, Llorente, Vrsaljko, Koke; Correa, Suarez.

Possível Levante: Fernandez; Miramón, Postigo, Rober, Clerc; Rochina, Malsa, Morales, De Frutos; Dani Gómez, Roger.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Atlético aparece em primeiro lugar com cinquenta e cinco pontos, ou seja, seis pontos de vantagem com o vice-líder. Dessa maneira, se vencer hoje, aumenta para nove, mas precisa contar também com um tropeço do Real. Então, para o confronto deste sábado, Diego Simeone não tem Carrasco, machucado, Savic, Ñiguez e Trippier suspensos.

Enquanto isso, o Levante em 11ª posição luta para subir na tabela e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Nesse momento, possui seis vitórias, dez empates e sete derrotas. Mas para o duelo de hoje não possui Radoja, Melero e Campaña.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Além do jogo entre Atlético de Madrid x Levante, a 24ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Betis 1 x 0 Getafe

Elche x Eibar – 10h

Valencia x Celta de Vigo – 14h30

Real Valladolid x Real Madrid – 17h

Barcelona x Cádiz – Domingo – 10h

Real Sociedad x Alavés – Domingo – 12h15

Huesca x Granada – Domingo – 14h30

Ath. Bilbao x Villarreal – Domingo – 17h

Osasuna x Sevilla – Segunda-feira – 17h

Último jogo de Atlético de Madrid e Levante

Coincidentemente, as equipes se enfrentaram durante a semana, na quarta-feira (17), em partida atrasada pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. No confronto, Levante e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1. Agora, resta saber quem vence o segundo confronto.

