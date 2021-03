Atlético-GO x Jataiense: onde assistir Campeonato Goiano 10/3/2021

Em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Goiano, o Atlético-GO recebe o Jataiense, no Estádio Antônio Accioly, às 20h30, desta quarta-feira (10). Em segundo lugar no Grupo A, com duas vitórias em dois jogos, o Dragão pode encostar na liderança da chave, se vencer o confronto.

Atlético-GO x Jataiense: como assistir ao vivo?

Onde assistir Atlético-GO x Jataiense: FGF TV (canal da federação no Youtube)

A partida da terceira rodada do Campeonato Goiano não terá transmissão da tv aberta e nem fechada. No entanto, a Federação Goiana de Futebol exibe o duelo ao vivo em seu canal no Youtube.

Como as equipes chegam para o jogo?

Com 100% de aproveitamento, o Dragão busca a liderança do Grupo A do Campeonato Goiano. Em segundo lugar, o Atlético possui seis pontos, enquanto o Grêmio Anápolis está com nove, mas com os três jogos já realizados. Com foco total no Estadual, a equipe goiana estreia na Copa do Brasil 2021, no próximo dia 17, contra o Galvez.

Além das duas competições, o Dragão disputará ainda neste primeiro semestre a Copa Sul-americana. Logo depois de terminar o Brasileirão em 13º, o clube garantiu a vaga no torneio continental.

Já o Jataiense ainda não venceu no campeonato. Em dois jogos, o clube perdeu seu primeiro jogo para Grêmio Anápolis, por 1 a 0, e empatou na terceira rodada com o CRAC, em 1 a 1. Com apenas um ponto, o clube está em quinto lugar no grupo.

Onde será Atlético-GO x Jataiense?

A partida atrasada da primeira rodada será realizada então no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás.

Quando será Atlético-GO x Jataiense?

O confronto entre os clubes será nesta quarta-feira, dia 10 de março, mas às 20h30 (horário de Brasília).

Jogos da terceira rodada do Campeonato Goiano

Jataiense 1 x 1 CRAC

Atlético-GO 2 x 0 Anápolis

Itumbiara 0 x 1 Grêmio Anápolis

Vila Nova 1 x 0 Jaraguá

Goianésia x Aparecidense – 10/3

Iporá x Goiás – 17/3

