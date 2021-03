Augsburg x Borussia Mönchengladbach: onde assistir ao vivo – 12/03/2021

Augsburg e Borussia Mönchengladbach se enfrentam nesta sexta-feira (12), a partir das 16h30 (horário de Brasília), na SGL Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Augsburg x Borussia Mönchengladbach: onde assistir de graça?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares: Através do aplicativo em seu celular de graça No site oficial do Onefootball ao viv o



Como vem as equipes para o jogo?

O Augsburg aparece em 13ª posição com vinte e seis pontos, ou seja, precisa acumular vitórias para assim escapar da zona de rebaixamento. Ao todo, venceu quatro jogos, empatou cinco e perdeu doze. Na partida desta sexta, Finnbogason, Iago, Civeja, Jensen e Moravek, todos lesionados.

Enquanto isso, o Gladbach permanece em 10º com trinta e três na conta. Visando recuperar a ponta da classificação, precisa seguir vencendo todos os próximos jogos da competição e torcer por tropeços dos adversários de tabela. Então, para o confronto de hoje, Marco Rose não tem Kramer.

Possíveis escalações de Augsburg x Borussia Mönchengladbach

Possível Augbusrg: Gikiewicz; Gouweleeuw, Framberger, Uduokhai, Pedersen; Caligiuri, Strobl, Gruezo; Benes, Hahn, Niederlechner.

Possível Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Embolo (Plea).

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no sábado (06) pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Assim, o Augsburg foi derrotado pelo Hertha Berlin por 2 a 1.

Por outro lado, o Borussia também perdeu na rodada. Em 1 a 0, a equipe anfitrã perdeu para o Bayer Leverkusen.

Jogos de hoje na TV: confira as partidas desta sexta-feira – 12/03/2021