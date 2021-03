Jogos de hoje na TV: confira as partidas desta sexta-feira – 12/03/2021

A sexta-feira de futebol, 12 de março, traz jogos das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Com o futebol brasileiro, os Estaduais continuam em todo vapor. Enquanto isso, o Campeonato Italiano apresenta dois jogos pela 27ª rodada.

Libertadores Feminina – Jogos de hoje na TV

Quatro partidas pela fase de grupos na terceira rodada acontecem hoje. Contudo, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Universidad del Chile x Ferroviária – 17h – CONMEBOL TV

Sportivo Limpeño x Peñarol – 17h – CONMEBOL TV

Atlético SC x River Plate – 19h30 – CONMEBOL TV

Sol de América x Santa Fe – 19h30 – CONMEBOL TV

Campeonato Gaúcho – Jogos de hoje na TV

A quarta rodada do Gaúchão tem início hoje, com uma partida. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Juventude x Pelotas – 21h – Premiere

Campeonato Mineiro – Jogos de hoje na TV

Boa Esporte x Coimba – 19h – Premiere

Copa do Brasil Sub-20 – Jogos de hoje na TV

Três jogos pela primeira fase da competição no grupo sub-20 acontecem nesta sexta-feira. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

ABC x Bragantino-PA- 15h – CBF TV

Atlético-MG x Fluminense-PI – 19h – Sportv e CBF TV

Palmeiras x Liga Presidente Médici – 21h30 – Sportv

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Inglês

Blackburn x Brentford – 16h45 – Watch ESPN

Newcastle x Aston Villa – 17h – DAZN

Italiano

Lazio x Crotone – 11h – Estádio TNT

Atalanta x Spezia – 16h45 – Estádio TNT

Espanhol

Cartagena x Ponferradina – 15h – Watch ESPN

Levante x Valencia – 17h – Fox Sports

Rayo Vallecano x Zaragoza – 17h – Watch ESPN

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Augsburg x Borussia Monchengladbach – 16h30

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Reims x Lyon – 17h

Argentino

Huracán x Lanus – 21h30 – Watch ESPN

Além disso, você também vai gostar de ler: