Austrália x Japão: onde assistir, horário e escalações ao vivo (24/03)

Austrália x Japão se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 06h10, pela nona rodada da terceira fase nas Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo, jogando no ANZ Stadium, em Sydney. A seguir, confira todos os detalhes e onde assistir ao vivo.

Pelo grupo B, o time australiano vem de empate diante do Omã, enquanto os japoneses vem de vitória contra a Arábia Saudita em casa.

Onde assistir Austrália x Japão ao vivo

O jogo entre Austrália e Japão hoje vai passar no ESPN 4 e Star +, a partir das 06h10, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva.

O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, o torcedor também tem acesso a transmissão do jogo desta quinta-feira através do serviço de streaming Star +.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Austrália e Japão

Vivo na busca por uma vaga no Mundial da FIFA, a equipe da Austrália entra em campo na manhã desta quinta-feira em todo o vapor, mesmo depois de empatar na rodada passada. Em segundo lugar no grupo B, contabiliza 15 pontos, ou seja, venceu o total de quatro partidas, três igualdades e uma derrota. Por isso, promete colocar em campo os principais atletas do plantel.

Provável Austrália: Mathew Ryan, Behich, Sainsbury, Karacic, Degenek, Mooy, Irvine, Leckie, Rogic, Boyle e MacLaren

Enquanto isso, o Japão permanece em segundo lugar também no grupo B com 18 pontos, ou seja, precisa da vitória nesta quinta-feira se quiser seguir como o grande favorito em busca de carimbar o seu passaporte até a Copa do Mundo do Catar. Além de ganhar, torce também por um tropeço da Arábia, já que pode assumir a liderança na rodada.

Provável Japão: Gonda, Sakai, Itakura, Taniguchi, Nagatomo, Endo, Ito, Tanaka, Morita, Minamino e Osako

Jogos das Eliminatórias hoje

Pela nona rodada da terceira fase nas Eliminatórias da Ásia, seis partidas serão realizadas nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo.

As seleções do Irã e Coréia do Sul já estão classificadas de maneira direta para o Mundial da FIFA de novembro. Ainda restam duas vagas e duas na repescagem semifinal.

Austrália x Japão – 06h10

Coréia do Sul x Irã – 08h

Líbano x Síria – 09h

Vietnã x Omã – 09h

China x Arábia Saudita – 12h

Iraque x Emirados Árabes Unidos – 14h

