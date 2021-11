Áustria x Israel: onde assistir, horário e escalações do jogo (12/11)

Pela nona rodada do grupo F, as equipes de Áustria x Israel se enfrentam nesta sexta-feira, 12/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), nas Eliminatórias na Europa na Wörthersee Stadion. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Áustria x Israel: onde assistir ao vivo? A partida entre Áustria e Israel terá transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Wörthersee Stadion, cidade de Klagenfurt, na Áustria

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Áustria x Israel

Nenhuma das equipes possui novas baixas para o confronto desta sexta-feira e, por isso, o duelo nos gramados promete ser equilibrado com muito futebol e emoções em todos os lances para o torcedor acompanhar.

Áustria : Bachmann; Alaba, Hinteregger, Posch, Trimmel; Ilsanker, Grillitsch, Baumgartner; Sabitzer, Grull, Kara

: Bachmann; Alaba, Hinteregger, Posch, Trimmel; Ilsanker, Grillitsch, Baumgartner; Sabitzer, Grull, Kara Israel: Marciano; Bitton, Abu Abaid, Abu Hanna; Menahem, Natcho, Peretz, Dasa; Dabbur, Solomon, Zahavi

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Em quarta posição com 10 pontos, o elenco da Áustria não tem mais chances de classificação para o Mundial e, por isso, entra em campo nesta sexta-feira somente para cumprir tabela. Além disso, jogando em casa, promete fazer uma boa partida para a alegria dos torcedores. Até o momento, tem três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Enquanto isso, Israel segue vivo na briga pela vaga da repescagem na segunda posição do grupo F das Eliminatórias. Com 13 pontos, precisa vencer o jogo de hoje e também o da próxima rodada e torcer por tropeços da Escócia, que vem surpreendendo. Por fim, venceu quatro jogos, empatou um e perdeu também três.

