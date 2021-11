Eliminatórias da Europa para a Copa 2022: tabela de jogos da 9ª rodada

As Eliminatórias da Europa Copa 2022 na Europa estão de volta. A partir da quinta-feira, 11 de novembro, as seleções do continente entram em campo para buscar a classificação direta para o Mundial do ano que vem que será disputado no Catar. Estarão em campo Portugal, Alemanha, Holanda e Espanha.

A nona rodada da fase de grupos tem início nesta quinta-feira com dez confrontos entre as seleções da Europa. Divididas em 10 grupos com cinco e seis, as equipes brigam para chegar até o Mundial em 2022 de forma direta nas Eliminatórias enquanto as segundas colocadas vão enfrentar a repescagem mundial.

Portugal vai enfrentar a Irlanda, com chances de assumir a liderança do grupo A enquanto a Espanha disputa os três pontos com a Grécia no grupo B.

É importante ressaltar que, enquanto a Data FIFA acontece no futebol, todos os torneios no continente europeu são paralisados.

Jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa em novembro

9ª rodada entre quinta-feira e sábado

Quinta-feira (11/11) – Eliminatórias da Europa Copa 2022

Azerbaijão x Luxemburgo – 14h

Geórgia x Suécia – 14h

Rússia x Chipre – 14h

Armênia x Macedônia do Norte – 14h

Malta x Croácia – 16h45

Alemanha x Liechtenstein – 16h45

Romênia x Islândia – 16h45

Eslováquia x Eslovênia – 16h45

Grécia x Espanha – 16h45

Irlanda x Portugal – 16h45

Sexta-feira (12/11) – Eliminatórias da Europa Copa 2022

Itália x Suíça – 16h45

Irlanda do Norte x Lituânia – 16h45

Áustria x Israel – 16h45

Dinamarca x Ilhas Faroé – 16h45

Moldávia x Escócia – 16h45

Andorra x Polônia – 16h45

Inglaterra x Albânia – 16h45

Hungria x San Marino – 16h45

Sábado (13/11):

Noruega x Letônia – 14h

Turquia x Gibraltar – 14h

Montenegro x Holanda – 16h45

10ª rodada entre domingo e terça-feira

Domingo (14/11):

Croácia x Rússia – 11h

Malta x Eslováquia – 11h

Eslovênia x Chipre – 11h

Armênia x Alemanha – 14h

Liechtenstein x Romênia – 14h

Macedônia do Norte x Islândia – 14h

Portugal x Sérvia – 16h45

Luxemburgo x Irlanda – 16h45

Grécia x Kosovo – 16h45

Espanha x Suécia – 16h45

Segunda-feira (15/11):

Irlanda do Norte x Itália – 16h45

Suíça x Bulgária – 16h45

Áustria x Moldávia – 16h45

Israel x Ilhas Faroé – 16h45

Escócia x Dinamarca – 16h45

Albânia x Andorra – 16h45

Polônia x Hungria – 16h45

San Marino x Inglaterra – 16h45

Terça-feira (16/11):

Bósnia x Ucrânia – 16h45

Finlândia x França – 16h45

República Tcheca x Estônia – 16h45

País de Gales x Bélgica – 16h45

Gibraltar x Letônia – 16h45

Montenegro x Turquia – 16h45

Holanda x Noruega – 16h45

Onde assistir as Eliminatórias?

Os canais TNT e Space são os responsáveis por transmitir as partidas das Eliminatórias da Europa. Você deve sintonizar as duas emissoras através de operadoras por assinatura, já que só estão disponíveis pela televisão paga no Brasil para acompanhar o confrontos.

Entretanto, se você não tem TV paga e quer assistir aos jogos da competição, pode assinar o serviço de streaming Estádio TNT, também da Warner, tanto pelo site (www.estadio.com) como pelo aplicativo em Android e iOS.

