Avaí x Juventude (19/1): onde assistir e escalações do jogo da Série B

Avaí x Juventude se enfrentam nesta terça-feira (19), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto marcado para às 19h15, no Estádio da Ressacada, tem uma missão dupla para a equipe gaúcha: se firmar no G-4 e eliminar um concorrente direto. Isso porque, em oitavo lugar, com 49 pontos, o Leão ainda tem chances matemáticas de garantir o acesso. Juve é então o atual quarto colocado.

Onde assistir Avaí x Juventude?

A partida entre Avaí x Juventude não terá transmissão da TV aberta. Mas, o Premire exibe o confronto ao vivo, pelo pay-per-view, para todo o país.

+ Santos x Palmeiras: o que se sabe sobre a final da Copa Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Prováveis escalações de Avaí x Juventude:

Avaí: Glédson; Edílson, Alemão, Betão e João Lucas; Ralf, Pedro Castro e Renato; Vinicius Leite, Romulo e Getúlio.

Juventude: Marcelo Carné; Igor, Augusto, Genilson (Wellington) e Eltinho; João Paulo Silva, Gustavo Bochecha e Renato Cajá; Roberto (Matheuzinho ou Everton), Rafael Grampola e Rogério.

Jogos da rodada 30 da Série B

Brasil de Pelotas x América-MG – 16h

Avaí x Juventude – 19h15

CRB x Figueirense – 19h15

Botafogo x CSA – 19h15

Confiança x Sampaio Corrêa – 19h15

Paraná x Cuiabá – 21h30

Quarta – 20/1

Guarani x Vitória – 16h

Náutico x Oeste – 19h15

Cruzeiro x Operário – 21h30

Quinta – 21/1

Chapecoense x Ponte Preta – 17h45

Como as equipes chegam para o jogo?

Vindo de vitória na última rodada diante do Cruzeiro, por 1 a 0, o Juventude então voltou a quarta posição. Isso porque o empate do CSA contra o próprio Avaí, fizeram a equipe alagoana somar apenas um ponto. No entanto, se não ganhar em Florianópolis, a equipe gaúcha pode perder o quarto lugar, caso o Azulão das Alagoas vença o já virtual rebaixado, Botafogo.

A seis pontos do Juve, quarto colocado, o Leão precisa então de um milagre para garantir a classificação, faltando três rodadas para o fim do campeonato. Vindo de dois empates seguidos, a vitória diminui a diferença da equipe para os gaúchos, mas também precisam torcer para que o CSA não vença, para manterem as esperanças vivas.