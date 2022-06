Azerbaijão x Bielorrússia: onde assistir o jogo de hoje e horário (13/06)

Pela quarta rodada da Liga das Nações, as seleções de Azerbaijão x Bielorrússia disputam os três pontos a partir das 13h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira, 13 de junho. Jogando na Dalga Arena, em Baku, descubra todas as informações a seguir e onde vai passar hoje o jogo.

Onde assistir Azerbaijão x Bielorrússia hoje ao vivo

Para a surpresa do torcedor, o jogo entre Azerbaijão x Bielorrússia hoje será transmitido no canal SporTV 3. O canal está disponível somente em operadoras por assinatura, ou seja, é necessário obter a emissora em sua programação se você já for assinante da TV fechada para curtir a Liga das Nações.

Caso contrário, você tem a opção de curtir através do Globo Play. Isso porque o serviço de streaming exibe o futebol ao vivo através do canal. Porém, é necessário obter também o canal em seu pacote.

Para assistir, você pode sintonizar através do aplicativo para celular, computador, tablet ou smart TV.

Informações do jogo Azerbaijão e Bielorrússia hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Dalga Arena, em Baku, no Azerbaijão

Arbitragem: Anastasios Papapetrou

Onde assistir: SporTV 3

Azerbaijão e Bielorrússia na Liga das Nações

Em último no grupo três da Liga C com apenas 1 ponto, a seleção do Azerbaijão entra em campo pressionada por sua torcida em busca de melhores resultados. O time só empatou com a própria Bielorrússia no torneio, ou seja, corre contra o tempo para não ser rebaixada até a quarta divisão.

Do outro lado, a Bielorrússia tem o mesmo temor perante os torcedores na competição. Porém, contabiliza 2 pontos depois de empatar com o Azerbaijão e também o Cazquistão na rodada passada por 1 x 1. Além disso, o time também tem vantagem no saldo de gols.

Escalação do Azerbaijão: Mahammadaliyev; Huseynov, Mustafazade, Haghverdi; Medvedev, Mahmudov, Israfilov, Almeyda, Salahi; Seydayev e Dadasov. Técnico: Gianni De Biasi

Escalação da Bielorrússia: Pavlyuchenko; Khadarkevich, Volkov, Yudenkov; Pechenin, Ebong, Yablonski, Bykov, Begunov; Bakhar e Sedko. Técnico: Georgy Kondratyev

Palpite Azerbaijão x Bielorrússia

Não há favoritos em definitivo no confronto desta segunda-feira. Isso porque as duas seleções não realizam boas campanhas na Liga das Nações e, por esse motivo, o empate é um resultado bastante provável.

Na última rodada que disputaram entre si no grupo três, os times ficaram no empate em duelo sem grandes emoções.

Por isso, o torcedor não deve esperar um futebol eletrizante de ambas as partes selecionadas.