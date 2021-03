Bahia x Sport: onde assistir, horário e escalação hoje (20/03)

Bahia e Sport se enfrentam neste sábado (20), às 16h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2021, no Estádio Pituaçu. Em confronto entre equipes da Série A, o Tricolor busca retomar os caminhos dos triunfos, após perder o clássico para o Vitória na última rodada. Por outro lado, o Leão segue sem vencer no Nordestão e joga com o objetivo de conquistar seus primeiros três pontos no torneio.

A equipe baiana começou com o pé direito a Copa do Nordeste 2021. Em seu primeiro duelo, vitória por 3 a 2 diante do Salgueiro. No entanto, após o triunfo, a equipe acumulou um empate com o Botafogo-PB, em 1 a 1, e derrota no clássico Ba-Vi, diante do Vitória, pelo placar mínimo. Com quatro pontos, o Bahia está na quinta posição do Grupo A.

Já os pernambucanos, seguem sem vencer no Nordestão 2021. Logo depois de empatar com o Sampaio Corrêa, em 1 a 1, na rodada de estreia, o Leão perdeu para o CRB por 2 a 0, e empatou com o 4 de Julho em 1 a 1. Com apenas dois pontos conquistados, o Sport é o último colocado do Grupo B, então na oitava posição.

Onde assistir confronto entre Bahia e Sport?

Como assistir ao vivo Bahia e Sport: Nordeste FC e TV Jornal (filiada SBT PE)

O clássico regional entre Bahia e Sport terá transmissão ao vivo na tv aberta, assim como na fechada. A TV Jornal, filiada do SBT no Pernambuco, exibe o confronto para então todo o Estado a partir das 16h. Já nos canais fechados, o sistema pay-per-view do Nordeste FC também transmite a partida.

No entanto, o torcedor quiser ser cliente da plataforma ​os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde será o jogo entre Bahia e Sport?

O duelo entre baianos e pernambucanos será realizado no Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos, mais conhecido por Estádio de Pituaçu, no bairro de Pituaçu, então em Salvador. A bola rola às 16h (horário de Brasília), deste sábado, dia 20 de março.

Quais as prováveis escalações do jogo?

Provável escalação do Bahia : Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Bahia; Patrick, Daniel e Rodriguinho; Gabriel Novaes, Rossi e Gilberto.

: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Bahia; Patrick, Daniel e Rodriguinho; Gabriel Novaes, Rossi e Gilberto. Provável escalação do Sport: Luan Polli; Ewerthon, Adryelson, Rafael Thyere, Sande, Ricardinho (Ítalo), Ronaldo Henrique (Luciano Juba), Marcão Silva, Gustavo Oliveira (Pablo Pardal), Mikael, Matheusinho.

Quais os jogos da 4ª rodada da Copa do Nordeste ?

4 de Julho x Altos – 15h45

Ceará x Fortaleza – 16h

Bahia x Sport – 16h

Confiança x Salgueiro – 18h15

Santa Cruz x CSA – 18h15

Sampaio Corrêa x Vitória – 20h30

Domingo

Treze x ABC – 18h

CRB x Botafogo – 20h

+ FPF e clubes suspendem a 5ª rodada do Campeonato Paulista