Banfield x Boca Juniors: onde assistir a final do Argentino (17/01)

Banfield e Boca Juniors disputam neste domingo (17), às 22h, a final da Copa Diego Armando Maradona, o Campeonato Argentino, no Estádio del Bicentenario. Ambas as equipes terminaram em primeiro lugar nos grupos de classificação. Quem vencer, garante a vaga para a Libertadores de 2021. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Com a volta do futebol argentino na pandemia, o torneio sofreu alterações e recebeu o nome de Maradona em novembro como forma de homenagem ao grande ídolo.

Banfield x Boca Juniors: onde assistir?

A partida tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada, às 22h10 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do aplicativo ESPN App.

Como estão as equipes na temporada?

Para chegar até a decisão, o Banfield teve que derrotar equipes inegavelmente boas e grandes. No último fim de semana, superou o San Lorenzo por 4 a 1, ultrapassando assim o Talleres no grupo B e terminando em primeiro lugar, com doze pontos. Agora, é tudo ou nada para garantir a classificação na Libertadores.

Depois de ser eliminado pelo Santos da semifinal da Libertadores, o Boca agora chega com tudo para garantir o troféu da Copa Diego Armando Maradona. Entretanto, como já está classificado para a próxima temporada da competição sul-americana, o Boca recebe apenas as honrarias de ser novamente campeão. Ao todo, venceu dois jogos, empatou três e não perdeu nenhum.

Prováveis escalações de Banfield x Boca Juniors

Para a equipe do Banfield, a partida é extremamente importante e por isso a escalação deve ser 100% titular. Ademais, nenhum jogador apresentou dificuldades em jogar, sendo avaliados antes da partida acontecer.

Provável Banfield: Arboleda; Coronel, Maldonado, Sosa, Bravo; Rodríguez; Cuero, Payero, Galoppo, Bordagaray; Fontana.

Na equipe do Boca, o time deve ser o mesmo da última partida, já que o técnico Miguel Ángel Russo não possui novas lesões no plantel. Além disso, todos os jogadores incluídos no elenco principal aparecem na lista de convocados divulgada.