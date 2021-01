Santos x Palmeiras: Peixe vence Boca Jr, e faz final brasileira na Liberta

O Santos está na final da Copa Libertadores! O Peixe venceu o Boca Juniors, nesta quarta-feira (13), na Vila Belmiro, por 3 a 0, e fará a grande decisão do torneio, contra uma equipe brasileira: Palmeiras. O confronto entre Santos x Palmeiras está marcado para o dia 30 de janeiro, no Estádio do Maracanã.

Santos na Final da Libertadores

Logo depois de empatar o primeiro confronto, na Argentina, por 0 a 0, a equipe santista precisava de uma vitória simples para se garantir na grande decisão. No entanto, o Peixe fez valer o fator casa, e não tomou conhecimento do Boca Juniors.

Aos 30 segundos do primeiro tempo, Marinho recuperou bola pela direita, avançou e finalizou. A bola bateu na trave. De cara, via-se que o Santos iria para cima do adversário em busca de garantir sua classificação. Aos 11′, mais perigo do Peixe. Logo depois de cobrança de escanteio, Kaio Jorge desviou e a bola passou com perigo no gol de Andrada.

Com o Santos pressionando, não demorou muito para que a equipe de Cuca abrisse o placar. Aos 15 minutos, Soteldo chutou para o gol, mas a bola bateu no braço no braço de López. No entanto, enquanto os santistas pediam pênalti, e os xeneize se defendiam afirmando que não foi nada, Pituca pegou o rebote para abrir o marcador. Santos 1 a 0.

Atrás do placar, a equipe argentina precisou sair para o jogo, mas nada incomodou o goleiro santista João Paulo. O Peixe ainda teve oportunidades de ampliar o marcador com Marinho em pancada na cobrança de falta, e em batida colocada de Kaio Jorge.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, o Santos voltou pressionando o adversário para garantir sua vaga na final da Libertadores. E, a pressão surtiu efeito. Com três minutos da segunda etapa, Soteldo recebeu passe após os donos da casa recuperarem a bola. O camisa 10 avançou na beira da área, e deu um corte no adversário, para encher o pé no gol de Andrada. Santos 2 x 0.

O Peixe continuou dominando a partida, e logo depois do segundo gol, veio o terceiro. Aos cinco minutos, Marinho recebeu na direita, fez fila, e tocou no meio da área para Lucas Braga, só empurrar para o gol.

O Santos poderia ter ampliado ainda mais o marcador, mas não soube aproveitar as oportunidades. Por outro lado, os argentinos pouco assustaram o gol de João Paulo. Final Santos 3 a 0 Boca Juniors.

Final da Libertadores: Santos x Palmeiras

Em uma final decidida no Brasil, nada melhor que um confronto brasileiro. Santos x Palmeiras decidem o título da Libertadores no dia 30 de janeiro, no Estádio do Maracanã.