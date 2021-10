Barcelona x Alavés: onde assistir o jogo de hoje ao vivo e horário (30/10)

As equipes de Barcelona e Alavés se enfrentam neste sábado, 30/10, às 16h (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol no Camp Nou. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje.

Onde assistir ao jogo do Barcelona hoje ao vivo? O confronto entre Barcelona e Alavés terá transmissão ao vivo a partir das 16h (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, cidade de Barcelona, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Barcelona x Alavés

Sem técnico após a queda de Ronald Koeman, o Barcelona não tem Braithwaite, Araújo, Pedri, Dembele e De Jong, lesionados.

Já o elenco visitante não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Barcelona : Ter Stegen; Piqué, Dest, Alba, García; Gabi, Sergi Roberto, Busquets; Coutinho, Depay, Aguero

: Ter Stegen; Piqué, Dest, Alba, García; Gabi, Sergi Roberto, Busquets; Coutinho, Depay, Aguero Alavés: Fernando Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune, Rubén Duarte; Pina, Loum, Pellistri, Pere Pons, Rioja; Joselu

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do Barcelona não tem um bom início de temporada até o momento. Com a saída de Lionel Messi, o time parece não se acostumar em campo e muito menos demonstrar bom futebol mesmo com grandes astros vestindo a camisa. Em 9ª posição com quinze pontos, contabiliza apenas quatro vitórias, correndo o risco de ficar de fora das primeiras posições.

Enquanto isso, o Alavés acumula duas vitórias seguidas depois de surpreender e ganhar do Elche em casa. Por isso, deve entrar em campo neste sábado com todo o gás necessário para garantir os três pontos. Além disso, o time precisa escapar do rebaixamento, outro motivo para buscar com toda a força ocupando a 16ª posição com nove pontos.

