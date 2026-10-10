Onde vai passar o jogo Barcelona x Getafe pela La Liga: 3 formas de transmissão hoje

O Barcelona teve um início fulminante na La Liga com 7 vitórias, mas será que conseguirá vencer o Getafe no sábado, 10, sem seu capitão em grande fase, Raphinha? Será que o Getafe conseguirá aproveitar a fragilidade do Barcelona e somar um ou dois pontos? Veja como assistir a partida.

O atual campeão da La Liga, FC Barcelona, ​​teve um início de temporada 2026-27 arrasador, vencendo todos os sete jogos disputados até agora e marcando incríveis 31 gols. No sábado, a equipe enfrenta o Getafe CF, que ocupa a metade da tabela com duas vitórias e dois empates em sete jogos.

Em teoria, o Getafe não é páreo para o talento, a posse de bola e o jogo ofensivo do Barcelona, ​​mas os catalães têm um grande problema. Estão sem o capitão Raphinha, que vinha em ótima fase, com 12 gols nesta temporada, mas sofreu uma lesão na coxa durante o amistoso da seleção brasileira contra a Austrália no mês passado. Isso significa que o time catalão terá que jogar sem um centroavante de ofício ou recorrer ao recém-contratado Gabriel Jesus para substituí-lo.

Onde assistir o jogo entre Barcelona FC e Getafe CF pela La Liga?

O jogo da La Liga entre Barcelona e Getafe terá início às 13h30 (horário de Brasília) no sábado, 10 de outubro, no estádio Camp Nou, em Barcelona. Hoje, a transmissão será da ESPN, Disney+ e CazéTV.

No Brasil, todos os 380 jogos da temporada 2026-27 da La Liga serão transmitidos gratuitamente no canal CazéTV do YouTube. Assistir aos jogos de futebol no canal é fácil. Basta procurar por CazéTV no YouTube e escolher a partida que deseja assistir. Não é necessário cadastro; basta estar conectado à sua conta do YouTube.

No entanto, o CazéTV tem restrição geográfica ao Brasil. Portanto, se você mora nos EUA ou em outro país, pode precisar de uma rede privada virtual (VPN) para acessar o canal. Recomendamos o ExpressVPN , nossa principal escolha para mascarar sua localização. Com servidores em todo o mundo, o ExpressVPN facilita ocultar sua localização real e desbloquear conteúdo com restrição geográfica.

Prováveis ​​escalações: Barcelona x Getafe

Como mencionado anteriormente, o Barcelona não poderá contar com Raphinha neste fim de semana, então o técnico Hansi Flick pode escalar Gabriel Jesus como titular. O queridinho da torcida, Lamine Yamal, também pode começar no banco de reservas, já que atuou em todas as quatro partidas da Espanha durante a Data FIFA.

Com essas situações em mente, aqui está a escalação com a qual Flick poderia começar: Joan García, Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Xavi Espart, Fermín López, Rodri, Pedri, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus e Anthony Gordon.

O Getafe, por outro lado, poderia começar com David Soria, Andrés García, Dakonam Djené, Zaid Abner Romero, Johan Mojica, Ramón Terrats, Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Martín Satriano, Iván Azón e Enes Ünal.