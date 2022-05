Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt: onde assistir e horário hoje

Equipe do Bayer está próximo de conquistar a vaga na Champions do ano que vem, enquanto o Frankfurt apenas cumpre tabela

Valendo a vaga da Champions para o Bayer Leverkusen, a equipe recebe o Eintracht Frankfurt nesta segunda-feira, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), na Bay Arena, na cidade de Leverkusen, na Alemanha, em confronto que é válido pela 32ª rodada do Campeonato Alemão na reta final da temporada europeia. A seguir, confira onde assistir Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt ao vivo.

Onde assistir Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt hoje?

O jogo do Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt hoje vai passar ao vivo no OneFootball, a partir das 15h30, pelo horário de Brasília.

O aplicativo do OneFootball é quem detém os direitos de transmissão do Campeonato Alemão. Isso significa que somente a plataforma transmite para todo o Brasil e de graça cada um dos confrontos nas rodadas.

Para assistir basta procurar o aplicativo na loja do Android e iOS, baixar e procurar o jogo que você quer assistir ao vivo, sem pagar nada.

Data: 02/05/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Bay Arena, em Leverkusen, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

Prováveis escalações de Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt:

Escalação do Bayer Leverkusen hoje: Hradecky; Hossounou, Tah, Tapsoba, Bakker; Diaby, Andrich, Aranguiz, Paulinho; Azmoun e Schick. Técnico: Gerardo Seoane.

Escalação do Eintracht Frankfurt hoje: Kevin Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Sow, Jakic, Kostic; Hauge, Kamada e Ache. Técnico: Oliver Glasner.

Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt no Campeonato Alemão

Em terceiro lugar com 55 pontos, o Leverkusen está próximo de confirmar a sua participação na Champions League do ano que vem. Para carimbar o passaporte e disputar o maior torneio de futebol da UEFA o time só precisa vencer o jogo desta segunda-feira, os próximos e torcer por tropeços dos adversários na parte de cima. Em toda a edição o grupo da Vestfália marcou 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas.

Enquanto isso, o Frankfurt vem na 10ª posição com 40 pontos. O elenco não pode mais chegar até a zona de classificação do Campeonato Alemão, tendo doze pontos de diferença com o Colônia, o último colocado na parte de cima. Com a temporada de futebol na Europa já terminando, as Águias contabilizam 10 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, buscando somente uma melhor posição.

Últimos jogos de Bayer Leverkusen x Frankfurt

Frankfurt 5 x 2 Bayer

Bayer 3 x 1 Frankfurt

Bayer 4 x 1 Frankfurt

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.