Bélgica x País de Gales: onde assistir, horário e escalações – 24/03

Bélgica e País de Gales se enfrentam nesta quarta-feira (24) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Den Dreef Stadion, em jogo da primeira rodada do grupo E nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Bélgica x País de Gales: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Seleção da Bélgica chega nas disputas para a Copa do Mundo de 2022 com uma vaga nas semifinais da Liga das Nações contra a França. Agora, o elenco belga vem com tudo e promete realizar boas partidas para garantir mais uma vez a participação no Mundial da FIFA. Desta vez, a equipe não pode contar com Eden Hazard, grande estrela do time titular, já que está machucado.

Do outro lado, o País de Gales chega bem após conquistar o acesso para a elite da competição das Nações. Agora, a equipe que tem o astro Gareth Bale vai lutar para conseguir o passaporte para o maior evento esportivo do mundo, tendo então um grupo difícil pela frente.

Possíveis escalações de Bélgica x País de Gales

Possível Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Chadli, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard; De Bruyne, Mertens; Lukaku.

Possível País de Gales: Ward (Wayne); Mepham, Rodon, Lawrence; Roberts, Ampadu, Morrell, Norrington-Davies; James, Wilson, Bale.

Últimos jogos

A última vez que a Seleção da Bélgica entrou em campo aconteceu no dia 18 de novembro de 2020 pela sexta e última rodada da fase de grupos na Liga das Nações. Assim, por 4 a 2, venceu a Dinamarca.

Enquanto isso, o País de Gales também jogou pela última vez no dia 18, pela mesma competição, e venceu por 3 a 1 a Finlândia.

