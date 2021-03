Benfica x Boavista: onde assistir ao jogo do Português – 13/03/2021

Benfica e Boavista se enfrentam neste sábado (13) a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Portugal, em jogo da 23ª rodada do Campeonato Português. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Benfica x Boavista: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 462

OI TV: 111

Como chegam as equipes para o jogo?

Em 4º com quarenta e cinco pontos, o time do Benfica segue vivo na briga pela liderança do Campeonato Português. Com treze pontos a menos que o primeiro colocado, ainda mantém a esperança de conseguir reverter e, assim, quem sabe, ser o campeão da temporada. No confronto deste sábado, Jorge Jesus garantiu a volta de Darwin e Vertonghen.

Enquanto isso, o Boavista aparece na 14ª posição com vinte e um. O time visitante trava uma luta para escapar da zona de rebaixamento neste momento. Se vencer, consegue pular para o meio da tabela. Então, no jogo de hoje, não possui novas baixas em seu plantel.

Possíveis escalações de Benfica x Boavista

Possível Benfica: Vlachodimos (Helton); Lucas Veríssimo, Gonçalves, Otamendi, Grimaldo; Weigl, Pizzi, Rafa, Everton; Waldschmidt, Seferovic.

Possível Boavista: Léo; Devenish, Ricardo Mangas, Cannon, Awaziem; Paulinho, Garcia, Santos; Elis, Gustavo, Gomes.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana pela 22ª rodada do Campeonato Português. No sábado (06), o Boavista venceu o Famalicão por 3 a 0.

Por outro lado, o Benfica também saiu vitorioso do confronto contra o Belenenses 3 a 0 na segunda-feira (08).

