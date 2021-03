Jogos de hoje na TV: confira as partidas deste sábado – 13/03/2021

O sábado, 13 de março, está recheado de partidas de futebol das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Com o futebol brasileiro, os Estaduais continuam em todo vapor. Enquanto isso, o Campeonato Inglês traz o Manchester City brigando para aumentar a vantagem que possui na liderança.

Copa do Nordeste – Jogos de hoje na TV

Pela terceira rodada da competição, três jogos acontecem neste sábado (13) recheado de futebol. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Vitória x Bahia – 16h – Fox Sports, SBT e PPV da Copa do Nordeste

Altos x Ceará – 16h – SBT, PPV da Copa do Nordeste

Fortaleza x Treze – 18h15 – PPV da Copa do Nordeste

ABC x Confiança – 18h15 – PPV da Copa do Nordeste

Botafogo x Sampaio Correia – 20h30 – PPV da Copa do Nordeste

Brasileirão Feminino Sub-18 – Jogos de hoje na TV

A grande final está decidida. Fluminense e Internacional realizam o primeiro jogo do confronto em busca do tão sonhado título da temporada. Assim, veja onde assistir ao jogo ao vivo.

Fluminense x Internacional – 10h – Sportv e CBF TV

Paulistão –Jogos de hoje na TV

Nem todos os jogos possuem transmissão na TV, alguns estão disponíveis nos canais da Federação de cada estado. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Novorizontino x São Paulo – 16h30 – Premiere

Guarani x São Bento – 16h30 – Sportv e Premiere

Botafogo-SP x Ponte Preta – 19h – Premiere

Santos x Ituano – 19h – Sportv e Premiere

Carioca –Jogos de hoje na TV

Madureira x Resende – 15h30 – PPV do Carioca

Nova Iguaçu x Vasco – 18h – PPV do Carioca

Bangu x Botafogo – 21h05 – Record (RJ) e PPV do Carioca

Mineiro –Jogos de hoje na TV

Tombense x URT – 16h – Premiere

Patrocinense x Atlético-MG – 16h30 – Premiere

América-MG x Caldense – 21h – Premiere

Sergipano –Jogos de hoje na TV

Atlético Gloriense x Lagarto – 16h – Record TV (SE)

Gaúcho –Jogos de hoje na TV

Brasil de Pelotas x Caxias – 20h – Premiere

Esportivo x Grêmio – 20h – Premiere

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Russo – Jogos de hoje na TV

Zenit x Akhmat Grozny – 10h30 – Bandsports

Dínamo Moscow x Spartak Moscow – 13h – Bandsports

Inglês – Jogos de hoje na TV

Luton Town x Swansea – 09h15 – 2ª Divisão – Watch ESPN

Leeds x Chelsea – 09h30 – Fox Sports

Crystal Palace x West Bromwich – 12h – Fox Sports

Wycombe x Preston North – 12h – 2ª Divisão – Watch ESPN

Everton x Burnley – 14h30 – ESPN Brasil

Fulham x Manchester City – 17h – DAZN

Italiano – Jogos de hoje na TV

Sassuolo x Verona – 11h – Estádio TNT

Benevento x Fiorentina – 14h – Band e Estádio TNT

Genoa x Udinese – 16h45 – Estádio TNT

Português

Benfica x Boavista – 15h – ESPN

Tondela x Sporting – 17h30 – ESPN

Espanhol

Alavés x Cádiz – 10h – Star Hits Premium

Real Madrid x Elche – 12h15 – ESPN Brasil

Osasuna x Real Valladolid – 14h30 – Star Hits Premium

Castellon x Sabadell – 16h30 – 2ª Divisão – Watch ESPN

Getafe x Atlético de Madrid – 17h – ESPN Brasil

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Wolfsburg x Schalke 04 – 11h30

Werder Bremen x Bayern de Munique – 11h30

Union Berlin x Colônia – 11h30

Mainz x Freiburg – 11h30

Borussia Dortmund x Hertha Berlin – 14h30

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Angers x Saint-Étienne – 09h30

Olympique x Stade Brestois – 13h

Turco

Kayserispor x Gatalarasaray – 13h – DAZN

Argentino

Talleres x Velez – 17h10 – Watch ESPN

Argentino Juniors x Godoy Cruz – 19h20 – Watch ESPN

