Benfica x Farense: onde vai passar o jogo do Benfica - 08/12

Para retomar a liderança do Campeonato Português, o Benfica enfrenta o Farense nesta sexta-feira, 08 de dezembro, pela 13ª rodada no Estádio da Luz, em Lisboa. O jogo do Benfica começa às 15h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

No último fim de semana, o Benfica não saiu do zero a zero com o Moreirense. Com a vitória do Sporting na rodada e o empate do Benfica, as Águias caíram para a segunda posição, com 29 pontos somados em 12 vitórias, nove empates e uma derrota. Se vencer o Farense nesta sexta, o time dorme na liderança.

Veja como acompanhar ao vivo a partida nessa sexta-feira.

Transmissão do jogo do Benfica ao vivo

O canal ESPN 4, na TV paga, e o streaming Star Plus vão transmitir a partida entre Benfica e Farense nesta sexta-feira, às 15h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhum canal na televisão aberta vai exibir o jogo do Benfica hoje.

O Benfica, segundo colocado com 29 pontos vai entrar em campo com o goleiro Trubin; os defensores Otamendi, Aursnes, Antonio Silva e Bernat; os meias Kokçu, João Neves, João Mário; e os atacantes Rafa, Di Maria e Musa.

Para o Farense, oitavo lugar na tabela com 16 pontos, o técnico José Mota, vai escalar o goleiro Ricardo Velho; os defensores Silva, Pastor, Talocha, Muscat; os meias Falcão, Barbosa, Gonçalves; e os atacantes Matias, Duarte e Belloumi.

Como assistir o Star Plus no celular?

Quem é assinante Star Plus pode acompanhar o jogo do Benfica e Farense no celular. É só baixar o aplicativo no Google Play ou Apple Store de graça e acessar com email e senha de usuários.

Além do celular, também dá para assistir via web, no computador, ou no aplicativo para tablet, smartv e gadget's que reproduzem o sinal do streaming na televisão.

Passo 1: baixe o aplicativo Star Plus no aparelho, clique em 'Entrar' e digite o email e a senha.

Passo 2: assim que abrir o aplicativo, clique em 'ESPN', localizado na parte de cima do menu, e em seguida encontre o ícone da partida entre Benfica e Farense.

No horário do jogo, clique na propaganda e assista como e onde quiser.

Quando o Benfica joga na Champions League?

Sem chances de se classificar para as oitavas de final, o Benfica tem o sexto e último jogo na fase de grupos a cumprir na Liga dos Campeões. O elenco português visita o RB Salzburg na próxima terça-feira, 12 de dezembro, na Red Bull Arena de Salzburgo, na Áustria.

Com transmissão exclusiva do HBO Max, serviço de streaming, o jogo entre Benfica e RB Salzburg vai começar às 17h, horário de Brasília.

No grupo D, o Benfica está em quarto e último lugar com apenas 1 ponto. As Águias não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final, mas ainda podem brigar com o Salzburg pela vaga nos playoffs da Liga Europa.

O time de Lisboa estreou com derrota por 2 a 0 para o RB Salzburg, em Lisboa, depois perdeu para a Inter de Milão por 1 a 0 na segunda rodada, e para o Real Sociedad em 1 a 0 na terceira rodada. Na quarta rodada, o time espanhol ganhou novamente do Benfica por 3 a 1, na Espanha, enquanto na penúltima rodada empatou em 3 a 3 com a Inter de Milão, em Portugal.

Em toda a história do Benfica, o time conquistou dois títulos da Champions, em 1960/61 e 1961/62, além de disputar sete finais da competição, nos anos de 1961, 1962, 1963, 1965, 1968, 1988 e 1990, com apenas dois títulos. Eusébio, com 47 gols, é o maior goleador do clube.