Benfica x Portimonense (29/12): onde assistir e possíveis escalações

Benfica e Portimonense se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela décima primeira rodada do Campeonato Português. Se vencer, equipe comandada por Jorge Jesus fica próxima da liderança, com apenas dois pontos de diferença. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Benfica x Portimonense: onde assistir?

A partida entre Benfica e Portimonense tem transmissão do canal Fox Sports, às 15h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar, a equipe anfitriã possui vinte e quatro pontos. Vencendo hoje, a diferença com o líder Sporting cai para dois, isto é, pode tomar a liderança na próxima rodada. Assim, possui oito vitórias e duas derrotas. Além disso, vai enfrentar o Arsenal na Liga Europa na segunda fase.

Enquanto isso, o Portimonense é o lanterna da tabela, em 18º, com apenas oito pontos, vencendo dois jogos e empatando também dois. Se ganhar, está fora da zona de rebaixamento. Mas, precisa contar também com tropeços dos rivais.

Possíveis escalações de Benfica x Portimonense

O time da casa possui algumas baixas inegavelmente importantes. Isso porque, conforme o boletim publicado pelo site oficial do clube, João Ferreira, Jardel, Gonçalo Ramos e Haris Seferovic testaram positivo para covid-19 e, assim, estão afastados do plantel.

Provável Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Grimaldo, Otamendi, Vertonghen; Everton, Weigl, Rafa, Taarabt; Núñez, Waldschmidt.

Entretanto, para a equipe visitante, o elenco titular deve ser o mesmo da rodada passada, sem muitas mudanças pelo técnico Bento Brito.

Provável Portimonense: Samuel; Moufi, Lucas, Maurício, Anzai; Dener, Willyan; Boa Morte, Luquinha, da Silva; Fabricio.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima primeira rodada do Campeonato Português também traz outras sete partidas na semana. Então, veja os horários.

Nacional 2 x 0 Tondela

Famalicão 0 x 1 Gil Vicente

Farense 1 x 1 P. Ferreira

Belenenses 1 x 2 Sporting

Rio Ave 1 x 3 Marítimo

Boavista 1 x 4 Braga

Moreirense x Santa Clara – 15h45

Vitória SC x Porto – 18h – ESPN Brasil