Betis x Sevilla: onde assistir, horário e escalações hoje (07/11)

O clássico espanhol entre Betis x Sevilla neste domingo, 07/11, às 17h (horário de Brasília), é válido pela décima terceira rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Benito Villamarín. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Betis x Sevilla hoje? A partida entre Betis e Sevilla terá transmissão ao vivo a partir das 17h (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, cidade de Sevilla, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Betis x Sevilla

O elenco da casa não poderá contar com Sabaly e Camarasa, lesionados. Já os visitantes não tem Navas e Gómez.

Betis: Bravo (Silva); Moreno, Pezzella, Ruiz, Bellerín; William Carvalho, Rodríguez; Fekir, Canales, Rodri; Iglesias

Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Torres; Lamela, Mir, Ocampos

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Betis vem apresentando um desempenho fenomenal no Campeonato Espanhol, surpreendendo até mesmo os próprios torcedores. Em quinta posição com 21 pontos, contabiliza seis vitórias, três empates e também três derrotas até o momento. Se ganhar o jogo deste domingo, pode alcançar a parte de cima facilmente nas próximas rodadas.

Enquanto isso, o Sevilla deve entrar com toda a força necessária para ganhar o clássico espanhol. Além disso, com o resultado positivo em seu favor hoje, pode empatar com o Real Madrid, atual líder da competição, aos 27 pontos e, provavelmente até ultrapassar se depender do saldo de gols.

