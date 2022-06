Bielorrússia x Cazaquistão: onde assistir e horário da Liga das Nações

Anfitriões estão na lanterna do grupo pela Liga C, enquanto visitantes seguem na liderança

Líder pelo grupo três da Liga C, a equipe do Cazaquistão disputa com a Bielorrússia pelos três pontos nesta sexta-feira, 10 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga das Nações. Jogando no Estádio Karadorde, em Novi Sad. Descubra a seguir onde assistir Bielorrússia x Cazaquistão ao vivo hoje.

Onde assistir Bielorrússia x Cazaquistão hoje?

O jogo da Bielorrússia e Cazaquistão hoje na Liga das Nações vai passar no SporTV 3 e GloboPlay.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV exibe todas as emoções do confronto nesta sexta-feira para todos os assinantes do Brasil. Se você não possui a emissora, deve entrar em contato com a sua operadora de TV.

Já o GloboPlay, serviço de streaming, também exibe as imagens do confronto através do aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo Bielorrússia x Cazaquistão hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Karadorde, em Novi Sad, na Sérvia

Arbitragem: Manuel Schuettengruber

Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay

Bielorrússia e Cazaquistão na Liga das Nações

Com apenas 1 ponto pela terceira divisão, o elenco da Bielorrússia aparece na terceira posição do grupo três da competição. Porém, se vencer o jogo desta sexta-feira, poderá apenas a assumir a vice-liderança e quem sabe lutar pela classificação

Do outro lado, Cazaquistão é o grande favorito a conseguir a vaga até a próxima fase da Liga das Nações, buscando a segunda divisão do torneio da UEFA. Com 6 pontos, contabiliza duas vitórias depois de superar Azerbaijão e Eslováquia.

Escalação da Bielorrússia: Pavlyuchenko; Volkov, Politevich, Khadarkevich; Nechaev, Yablonski, Bocherov, Shevchenko; Solovey, Bykov e Malkevich. Técnico: Georgy Kondratyev

Escalação de Cazaquistão: Shatskiy; Maliy, Alip, Marochkin; Kuat, Dosmagambetov, Darabaev, Gabyshev; Astanov, Orazov e Aymbetov. Técnico: Magomed Adiev

Palpites de Bielorrússia x Cazaquistão

Em campanha extraordinária na Liga das Nações, o time do Cazaquistão é quem deve garantir a vitória nesta sexta-feira. Com duas vitórias até aqui, vai pressionar os adversários mesmo fora de sua casa.

O elenco da Bielorrússia, mesmo dentro de casa, não deve oferecer perigo aos visitantes.

A última vez que as seleções se enfrentaram aconteceu em 14 de outubro de 2020, pela primeira fase da Liga das Nações na Liga C. Sob o placar de 2 x 0, a equipe de Bileorrússia surpreendeu e anotou os três pontos. Os gols foram de Yablonskiy e Yuzepchuk.