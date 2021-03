Boa Vista x Macaé: onde assistir ao vivo jogo do Cariocão 2021 – 15/3

Nesta segunda-feira (15), Boa Vista e Macaé fecham a terceira rodada do Campeonato Carioca 2021. Às 16h (horário de Brasília), a bola rola no Estádio Bacaxá, em Saquarema, Rio de Janeiro. Em quinto lugar, o Verdão de Saquarema busca os três pontos para conseguir uma vaga no G-4, enquanto o Leão, com duas derrotas na competição, tenta garantir seus primeiros pontos no Estadual.

Boa Vista x Macaé: como assistir ao vivo Carioca 2021?

Onde assistir Boa Vista e Macaé: Cariocão TV

O confronto desta segunda (15) não terá transmissão ao vivo da tv aberta e nem fechada. No entanto, o torcedor pode acompanhar o duelo pela plataforma digital única Cariocão TV. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo e pós-jogo. Para quem quiser ser cliente, há três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Como as equipes chegam para o jogo?

Em quinto lugar no Campeonato Carioca 2021, o Boa Vista segue invicto no estadual. Em dois jogos, o clube empatou na primeira rodada com o Botafogo, em 0 a 0, mas na sequência venceu o Bangu por 2 a 0. O triunfo pode garantir o Verdão no G-4, visto que com quatro pontos, está a um do Fogão, quarto colocado.

Já a situação do Macaé é complicada neste início de Estadual. Em dois jogos, o Leão perdeu os dois confrontos e segue com a pontuação zerada, assim como seu ataque, que ainda não anotou nenhum gol no Carioca 2021. Na rodada de estreia, o clube perdeu em casa para o Bangu, pelo placar mínimo. Já no jogo seguinte, enfrentou o Flamengo, e embora o Rubro-negro tenha jogado com uma equipe alternativa, o Leão não conseguiu pontuar. Derrota por 2 a 0, no Maracanã.

Onde e quando será Boa Vista x Macaé?

O duelo entre Boa Vista e Macaé válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2021, será realizado nesta segunda-feira, dia 15 de março, às 16h (horário de Brasília). Com mando de campo então do Verdão, as equipes se enfrentam no Estádio Bacaxá, em Saquarema, Rio de Janeiro.

Tabela 3ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Madureira 0 x 0 Resende

Nova Iguaçu 2 x 2 Vasco

Bangu 0 x 0 Botafogo

Portuguesa-RJ 0 x 1 Volta Redonda

Flamengo x Fluminense

Boa Vista x Macaé

