Boca Juniors x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações – 03/04

Boca Juniors e Defensa y Justicia se enfrentam neste sábado (03) a partir das 18h30 (horário de Brasília), na Bombonera, em jogo da oitava rodada do Campeonato Argentino. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Boca Juniors x Defensa y Justicia: onde vai passar o jogo?

A partida entre Boca Juniors e Defensa y Justicia não possui transmissão na TV. Dessa maneira, você pode acompanhar através do serviço de streaming Watch ESPN no site oficial da emissora e adquirir a assinatura.

Possíveis escalações de Boca Juniors x Defensa y Justicia

Possível Boca Juniors: Andrada; Capaldo, Zambrano, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Medina, Campuzano, Maroni; Villa, Tévez.

Possível Defensa y Justicia: Unsain; Frías, Meza, Breitenbruch; Paredes, Escalante, Benítez, Loaiza; Pizzini, Isnaldo, Walter Bou.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Boca aparece em 6º com dez pontos já que venceu dois jogos, empatou quatro e perdeu somente um. Dessa maneira, o time vem com tudo em busca dos três pontos no confronto deste sábado, mantendo Tévez no time titular como nos outros jogos da competição.

Enquanto isso, o Defensa, time visitante, aparece em 4º lugar com onze pontos no grupo B do Campeonato Argentino. Dessa forma, venceu sete jogos, empatou três e perdeu dois, ou seja, possui bom desempenho nos jogos da temporada. Por fim, Fernandez não pode jogar por ter sido expulso no último jogo.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (28) pela sétima rodada válida pelo Campeonato Argentino. Assim, o Defensa y Justicia ficou no empate com o Veléz, enquanto o Boca também empatou com o mesmo resultado diante do Independiente.

